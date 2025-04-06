Yol Çalışmaları Nedenle Ulaşımda Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurtköy- Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar dolayısıyla şerit daraltması yapıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişleri ile Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 11-17. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevki) meydana gelen oturma ile Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.