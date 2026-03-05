Yolda Yapım Çalışmaları ve Trafik Bilgileri - Son Dakika
Yolda Yapım Çalışmaları ve Trafik Bilgileri

05.03.2026 08:40
Çeşitli yolların bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım, sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit ulaşıma kapatıldığından trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki sağ taşıması, Yenişehir-Havalimanı istikameti yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 0-58. kilometrelerinde yol yapım yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Ermenek-Mut yolunun 33-34. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut yolu kullanılacak.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA

