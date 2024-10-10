YÖREX 2023\'te 64 Bin Ziyaretçi

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncü kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i ilk gün 64 bin 215 kişi ziyaret etti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 14 bin yıllık Anadolu'nun yöresel ürünlerini 13'üncü kez Antalya'da buluşturduklarını belirtirken, YÖREX'e ilginin yoğunluğuna dikkat çekti. Çandır, fuarın açılışının da yapıldığı ilk gün YÖREX'e 64 bin 215 ziyaretçinin geldiğini kaydetti.

"YÖREX herkesi kucaklıyor"

Türkiye'nin 7 bölgesinden yüzlerce yöresel ve coğrafi işaretli ürünü YÖREX'te ziyaretçiyle buluşturduklarını belirten Çandır, "YÖREX'e ilgi her geçen yıl artıyor. Bu fuar maya tuttu. İnsanımızın atalarına ait yöresel ürünleri görmek, dokunmak, tatmak için YÖREX'e gelmesi memnuniyet verici. YÖREX herkesi kucaklıyor" dedi.

"İkili ticari görüşmelere ilgi yoğun"

Çandır, YÖREX'te, yerel üreticiyle büyük market zincirleri ve e-ticaret sitelerinin buluştuğu ikili görüşmelerin devam ettiğini söylerken, TOBB'un organizasyonuyla yapılan ikili görüşmelere talebin yoğun olduğunu söyledi.

13 Ekim'e kadar açık

Ali Çandır, Sezin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla düzenledikleri YÖREX'in 13 Ekim Pazar gününe kadar ANFAŞ Fuar alanında devam edeceğini belirterek, "Memleket hasreti çekenleri YÖREX'e bekliyoruz" dedi. - ANTALYA