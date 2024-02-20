Yozgat\'ta Şifa Kaynağı Kuzu Kelle Yoğun İlgi Görüyor

Yozgat'ta şifa kaynağı kuzu kelle, kış aylarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 12 ila 15 saat arasında odun ateşinde bakır kazanlarda pişen kelleler, 2 saat içerisinde tükeniyor.
Yerköy ilçesinde yaşayan Arif Hoşgör, Kayserili ustalardan öğrendiği kelle kebabı 35 yıldır Yozgat halkının hizmetine sunuyor. Mezbahalardan aldığı kellelerin derilerini yüzüp özenle temizleyen Hoşgör, bakır kazanlara koyduğu kelleleri odun ateşininde pişmesi için fırına götürüyor. 12 ila 15 saat arasında pişen kelleler, 2 saat içerisinde tükeniyor. Her gün 11.30 ila 13.30 arasında müşterilerin hizmetine sunulan kelle kebaba çevre illerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fırından çıkan kelleler kimi yörelerde nacak ve balta yardımıyla kırılırken Yerköylü kebap ustası bu işlemi sadece tornavida yardımıyla yapıyor. Yerköy ilçesinde kebap ustası Hoşgör, günde 30 kelle kebabın satışı yapıyor. Hoşgör, kelle kebabı ise 225 liradan satışa sunuluyor.
"Bir kelle fiyatı 225 lira"
Çocuk yaşlarda Kayserili ustaların yanında kelle kebap pişirmeyi öğrenen kebap ustası Arif Hoşgör, bu lezzeti 35 yıldır Yozgat halkına sunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Yerköy ilçemizde 35 yıldır kelle kebap yapıyor ve satıyorum, 2 yıldır da ilçemize özgü iskele kebabı satışı yapıyorum. Kelle kebabı Kayserili ustaların yanında çırakken öğrenmiştim, seyyar arabayla önceleri sokak sokak gezerek kelle kebap sattım. Son iki yıldır da emekli olunca iş yeri açtım ve burada işimi sürdürüyorum. 35 yıldır kelleyi aynı fırında odun ateşinde pişiriyorum. Şu an işlerimiz çok güzel. Türkiye'nin en ucuz kebabı burada diyebilirim, 350 gramı 225 lira" dedi.
"Her kesine hitap ediyoruz"
Mezbahadan aldıkları kellelerin temizliğini özenle kendisinin yaptığını da söyleyen kebap ustası Hoşgör, "Yozgat ve ilçelerinde sadece bu işi yapan ben varım, özenle kelleleri temizliyorum. Müşterilerimiz il içinden olduğu gibi il dışından da gelen çok fazla oluyor. Kelle kebabı yiyen müşterilerimiz de çok memnun kalıyorlar. Her kesime hitap ediyorum, fiyatların yükselmesi bizi etkilemedi. İşlerimiz çok güzel. Ben Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatıyorum. Kızarmış kelleyi Yozgat'ta sadece ben yapıyorum." şeklinde konuştu.
Kelle kebap için gelen müşteriler de memnuniyetlerini belirterek şehir dışından özellikle bu lezzeti tatmak için geldiklerini ifade ettiler. - YOZGAT
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