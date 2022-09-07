Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı - Son Dakika
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Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı

07.09.2022 14:26

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen küresel enflasyon Türkiye'yi de derdinden etkiliyor. Buna Batı ile Türkiye arasında yaşanan güvenlik sorunları da eklenince döviz kuru zirve yaptı. Sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle asgari ücret temmuz ayında 4.250 liradan 5.500 TL'ye çıkarılmıştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında "Esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır." diyerek Ocak 2023'teki yeni asgari ücretin 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olabileceğini belirtti.

Son aylarda gelen art arda zamlar, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın alım gücü düştü. Gelişmeler sonrasında temmuz ayında asgari ücret yüzde 30 zamla 5.500 TL yapıldı. Enflasyonun artışı sürerken gözler asgariye yapılacak yeni zamma çevrildi. 2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayı işaret ediliyor. Yeni ücretin ne olacağı hakkında ise çeşitli tahminler yürütülüyor.

"ESAS FORMÜL, ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARIDIR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYONUN VERECEĞİ KARAR ÜZERİNE İLAVE BİR ZAM YAPILABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zamlarına ilişkin değerlendirmelerini yorumlayan Özgür Kaya, "Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz" dedi.

"7 BİN-7.500 TL ARASINDA OLMASI ÇOK YÜKSEK"

Uzman isim asgari ücret için 3 formülün gündeme gelebileceğini ifade ederek olabilecek rakamı da açıkladı. "Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür" değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."

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Asgari Ücret, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı - Son Dakika
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