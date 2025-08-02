Yüksek Faizler Eski Dairelere Yöneltiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksek Faizler Eski Dairelere Yöneltiyor

Yüksek Faizler Eski Dairelere Yöneltiyor
02.08.2025 10:42
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Yüksek kredi faizleri, İzmir'de vatandaşları 20 yaş üzeri binalara yönlendiriyor, alternatif finansman aranıyor.

Yüksek kredi faizleri ve konut maliyetlerindeki artış, vatandaşları sıfır daireler yerine 20 yaş üzeri binalara yöneltiyor. Emlakçılar, bankaların sunduğu yüksek faizli kredilerden uzak duran alıcıların, bu dönemde daha çok faizsiz finansman sağlayan alternatif kuruluşlara yöneldiğini belirtiyor.

İzmir'de konut ihtiyacı artmaya devam ederken, yüksek maliyetli evler alıcı bulmakta zorlanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankalardan konut kredisi kullanmak istese de artan faiz oranları nedeniyle krediye erişim güçleşiyor. Sıfır konutlardan vazgeçen birçok kişi, daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneliyor. Özellikle 3 milyon TL bandında olan 20 yaş ve üzeri daireler ile küçük metrekareli 1+1 evler yoğun talep görüyor. Bankalardan kredi kullanmak istemeyen ya da kullanamayan bazı vatandaşlar ise faizsiz finansman sağlayan alternatif kuruluşlara yönelerek ev sahibi olma yollarını arıyor. Konut satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Vekili Gönül Vural, "Şu anda sadece İzmir'de değil, Türkiye genelinde emlak satışları durgun seyrediyor. Daha çok 2,5-3 milyon TL bandındaki evler soruluyor. Yeni bina talebi çok olsa da, yüksek fiyatlardan dolayı insanlar eski binalara yöneliyor. Daha güvenli bölgelerde, paralarına en yakın ve mümkün olduğunca yeni yapılara ulaşmak istiyorlar. Örneğin, İzmir merkezde 40 yıllık bir ev fiyatına Menemen gibi bölgelerde 10-20 yıllık evler alınabiliyor. Bu nedenle insanlar merkezden uzaklaşıp çevre ilçelere yöneliyor" dedi.

Merkeze uzak ilçeler tercih ediliyor

Banka kredileri ve yeni konut yapımı hakkında da konuşan Başkan vekili Vural, "Kredi talepleri oldukça az çünkü faizler çok yüksek. Bankalar, özellikle ikinci ev sahibi olacak kişilere kredi vermekte çok isteksiz. Bu da alıcılara cazip gelmiyor. Bu nedenle son dönemde faizsiz ödeme sistemiyle çalışan şirketlerden gelen müşteri sayısı oldukça fazla. Hemen hemen arayan her 10 müşteriden 8'i bu yöntemle ev almak istediğini söylüyor. Ellerindeki meblağı bildirerek, belirli bir firma aracılığıyla ev almak istediklerini ifade ediyorlar. Yeni bina üretimi konusunda ise müteahhitlerin çoğu yeni inşaat yapmayı düşünmüyor. Çünkü ellerinde satılamayan çok sayıda daire var. Yüksek arsa maliyetleri, inşaat giderleri ve kar oranları eklendiğinde fiyatlar uçuk hale geliyor. Bu fiyatlara sadece üst gelir grubundaki insanlar ulaşabiliyor. Orta gelirli vatandaş ise ne krediye ulaşabiliyor ne de uygun fiyatlı konuta. Bu da büyük bir çıkmaza yol açıyor. İnsanlar konut sahibi olmak istiyor ama nasıl olacağını kestiremiyorlar. Ellerindeki para yetmiyor, kredi alamıyorlar. Bu yüzden şehir merkezindeki yüksek fiyatlardan dolayı, ödeyebilecekleri rakamlara daha yakın olan çevre ilçelere yöneliyorlar. Bu bölgelerde hem daha uygun fiyatlı ev bulmayı umuyorlar hem de yaşamın daha rahat olacağını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Banka, Emlak, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Faizler Eski Dairelere Yöneltiyor - Son Dakika

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