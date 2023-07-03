Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yeni zam! İstanbul-Ankara bileti 323 liraya yükseldi - Son Dakika
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Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yeni zam! İstanbul-Ankara bileti 323 liraya yükseldi

03.07.2023 11:21

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında yeni bir zamma gitti. Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından yeni zam yaklaşık yüzde 30 oranında oldu. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 323 TL'ye yükseldi. Eskişehir-Konya arası bilet ise 184 TL'ye çıktı. Eskişehir-İstanbul arası bilet fiyatı ise 210 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında yeni bir zamma gitti. Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından yeni zam yaklaşık yüzde 30 oranında oldu.

İSTANBUL-ANKARA ARASI 323 TL

Ocak ayında yapılan zam sonrası İstanbul- Ankara arası bilet fiyatı 215 TL'den 248 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte İstanbul-Ankara bileti 248 TL'den 323 TL'ye yükseldi. Eskişehir- Konya arası bilet ise 141 TL'den 184 TL'ye yükseldi.

ESKİŞEHİR-İSTANBUL BİLETİ 210 TL OLDU

Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 TL'den 136 TL'ye, Eskişehir-İstanbul arası 161 TL'den 210 TL'ye, Ankara-Konya biletleri 112 TL'den 146 TL'ye çıktı. Ankara- Sivas biletinin ise 312 TL'ye yükseldiği görüldü.

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Az bile. Bunlar daha iyi günlerimiz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tcdd, Yht, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yeni zam! İstanbul-Ankara bileti 323 liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yeni zam! İstanbul-Ankara bileti 323 liraya yükseldi - Son Dakika
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