Ekonomi

Yüksekova'da 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 257 çiftçiye 109 bin fide dağıtıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'in katılımıyla fide dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün önünde düzenlenen törende konuşan Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, çiftçilerin emekleriyle buluşup güzel ürünler elde etmeyi sağlayacaklarını söyleyerek, "Yüksekova ilçemiz tarım potansiyeli olarak Hakkari'de önemli bir yere sahiptir. Bizler bunu düşünerek Yüksekova'ya önemli bir pay ayırdık. İnşallah tarım ve hayvancılığa dönük bu çalışmalarımız ileriye dönük yeni çiftçilerimizi hem Türkiye'de hem de Hakkari'de üretimi arttıracak şekilde cesaretlendirecektir" dedi.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Şen ise tarım faaliyetlerinin yüzde 70'ini Yüksekova'da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Projelerin uygulanma alanı olarak Yüksekova bizim için çok önemli. Burada Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanan DAKA projesi ile hazırladığımız sebze fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Yüksekova'da 257 çiftçimize 109 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Fidelerimiz Van Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından temin edilmiştir. Bugün domates, biber, patlıcan ve karpuz fidesini dağıttık. Genel anlamda çiftçilerimiz fidelerden son derece memnunlar. Yıllara göre gerçekleştirdiğimiz bu proje, her yıl daha fazla talep görmektedir. Gelecek yıl projemizi daha da büyütüp çiftçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Burada yapılan fide dağıtımının ardından Demirkonak köyüne geçen Vali Yardımcısı Berber ve beraberindekiler, burada bir çiftçiye ait tarım arazisinde karpuz fidesi dikti.