Bakan Yumaklı: "140 milyon tonluk üretimle sezonu kapatacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesinde buğday hasadına katıldı. Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının yüzde 93 oranında tamamlandığını belirterek, sezonun yaklaşık 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen buğday hasadına katıldı. Biçerdöverle hasat yapan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bu yıl son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşadığını belirten Yumaklı, geçen yılki kuraklığın ardından alınan yağışların tarımsal üretime olumlu ve bereketli yansıdığını söyledi.

Hasat döneminin sonuna yaklaşıldığını ifade eden Yumaklı, arpa ve buğday hasadının ülke genelinde yüzde 93 oranında arpa ve buğday hasadının tamamlandığını kaydetti.

Yumaklı, "Hasat döneminin başında çok iyi bir hasat dönemi ve çok iyi bir verim beklediğimizi, hemen hemen bütün zamanların rekorunu kıracağımızı söylemiştik. Gelen rakamlarla birlikte bu beklentimizde haklı olduğumuzu gördük. Allah nasip ederse hasat sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru" dedi.

"Üretimimizi ve verimimizi artırmak istiyoruz"

Türkiye'nin buğdayın ana vatanı olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Yumaklı, iklim değişikliği ve farklı etkenlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tohum geliştirme, üretim ve hasat metotları üzerinde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yumaklı, "Amacımız verimimizi artırmak, üretimimizi artırmak. Bu noktada en büyük gücümüz elbette üreticilerimiz. Toprakta eli ve emeği olan bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TMO 11,5 milyon ton ürün aldı"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat döneminin başından itibaren üreticilerin ürünlerini alması için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yumaklı, sezon başında 600 noktada oluşturulan alım merkezlerinin ihtiyaç doğrultusunda 769 noktaya çıkarıldığını söyledi.

Yumaklı, "Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız demiştik. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin emeğinin karşılığını en hızlı şekilde almaları için çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, tarımsal üretimin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Anız yakmayın"

Konuşmasında hasat döneminin ardından yaşanabilecek anız yangınlarına da dikkat çeken Yumaklı, üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Anız yakmanın toprağa ve doğadaki canlılara zarar verdiğini belirten Yumaklı, özellikle ormanlık alanlarla iç içe bulunan tarım arazilerinde anız yangınlarının ormanlara sıçrayabileceğini söyledi.

Yumaklı, "Değerli arkadaşlar, anızı yaktığınız zaman oradaki toprakta yaşayan, gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Karabük, Eflani ve Kastamonu'nun bazı bölgelerinde ağır orman yangınları yaşandığını hatırlatan Yumaklı, benzer olayların tekrar yaşanmaması için üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

"Anıza ekim daha verimli"

Hasat sırasında çıkabilecek kıvılcımlara anında müdahale edebilmek amacıyla üreticilerin su depolarıyla tarlalarda tedbir aldığını belirten Yumaklı, bu konuda üreticilere teşekkür etti.

Anız yakmak yerine anıza ekim yapılmasının önemine de değinen Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerindeki ekiplerin hasadın tamamlandığı bölgelerde üreticileri anıza ekimin faydaları konusunda bilgilendireceğini söyledi.

Yumaklı, "Bu anız yakma konusunu artık bu ülkenin gündeminden çıkartalım. Anız tarladayken sürdüğünüzde buraya yapılan ekimlerin çok daha verimli olduğunu uzmanlarımız ifade ediyor. Merakı olan üreticilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerimize başvurabilir" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yeni hasat döneminin üreticiler, millet ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak açıklamalarını tamamladı.

Bakan Yumaklı'ya programda Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt eşlik etti.