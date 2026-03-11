Yunanistan'da Tavan Kar Marjı Uygulaması

Yunanistan'ın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından artan fiyatlarla mücadele için petrol ve gıdada tavan kar marjı uygulamasına geçeceği bildirildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile yaptığı aylık olağan görüşmelerin öncesinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumun jeopolitik boyutlarının ötesinde ekonomik sonuçlarının da ülkesi için önemli olduğunu ifade etti.

Miçotakis, petrol ve süpermarkette ürün fiyatlarındaki kar marjları için tavan kar marjı uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Fiyat artışlarının engellenemeyeceğini söyleyen Miçotakis, "Bu ekonomik kargaşanın vurgunculuğa fırsat vermemesi gerektiğine dair bir mesaj gönderiyoruz." dedi.

Daha sonra konuya ilişkin düzenlenen özel basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis, Hürmüz Boğazı'ndaki ve Orta Doğu'daki durumun ekonomik sonuçlarını diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle inceleyip bu doğrultuda kararlar alacaklarını kaydetti.

Şu an Yunanistan için petrol arzında bir sıkıntı yaşanmadığını açıklayan Hacidakis, "Vurgunculukla mücadele için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." diye konuştu.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru da 30 Haziran'a kadar petrolde kar marjı için tavan fiyat belirleneceğini, bu çerçevede karın toptan satışta litre başı 5 senti, benzinliklerdeki perakende satışta ise litre başına 12 senti geçemeyeceğini bildirdi.

Kalkınma Bakanı Takis Theodorakis ise tavan kar marjı uygulamasının gıdalar için de geçerli olacağını belirterek, bu düzenlemeye uymayanların 5 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini dile getirdi.