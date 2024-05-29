Yunus Emre Enstitüsü, İngiltere Parlamentosu ve Londra Belediye Meclisi Üyelerini Ağırlayacak

Ekonomi

Yunus Emre Enstitüsü; İngiltere Parlamentosu Üyeleri ve Londra Belediye Meclisi Üyelerinin yer aldığı heyeti Ankara ve İstanbul'da ağırlayacak.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birliklerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Enstitü, 28 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında İngiltere Parlamentosu üyeleri, seçkin yatırımcılar ve belediye meclisi üyelerinin yer aldığı heyeti Ankara ve İstanbul'da ağırlayacak.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitünün Ulus'taki tarihi binasında yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü şu anda 88 merkeziyle dünyanın 60 ülkesinde faaliyetlerini yürütmekte. Temel görevi de Türkiye ile dünya ülkeleri arasında bağ kurmak" dedi.

Londra'dan gelen heyetin temel amacının Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son 10 yılda sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler kaydedildi. Sağlık turizmi açısından Türkiye'yle İngiltere arasında bir mutabakata varılabilir mi? Özellikle iş dünyası da bu kovid sonrası daralan piyasalarla birlikte nasıl hareket edilir? Yunus Emre Enstitüsü olarak İngiltere'den ağırladığımız parlamenterlerle, gerekse Türk iş adamlarıyla, Türkiye ve İngiltere arasındaki bu stratejik ortaklığı daha derinlemesine nasıl geliştirebiliriz."

Prof. Dr. Savaş, Londra'dan gelen heyetlerin Türkiye'deki özel sektör ve ticari kuruluşların temsilcileri ile de görüşeceğini ve Türkiye ile İngiltere arasındaki ortak çıkarların geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye'deki kurumlarla, bakanlıklarla, özel sektör ve ticari kuruluşlarla gelen misafirlerimizi görüştürerek Türkiye'nin çıkarları, İngiltere'nin ortak çıkarları."

Asya'dan İngiltere'ye uzanan birçok proje olduğunun altını çizen Prof. Dr. Savaş, "Bu projelerde Türkiye ve İngiltere birlikte nasıl hareket edebilir? Gerek parlamentoda, gerekse sivil toplum kuruluşlarında, belediye ve tabii ki ticari alanlarda iş birliği nasıl yapılabilir? Bugün Ankara'da da birçok görüşme yapılacak. Bu görüşmelerin neticesinde de Yunus Emre Enstitüsü, Londra Ofisi genellikle bunları koordine ediyor. Böylelikle yasal görevi Türkiye ve Türk insanıyla dünya insanları ve hükumetleri arasında bağ kurma görevini yerine getirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İngiltere arasında ticaret ve yatırım fırsatlarına zemin oluşturulacak

Enstitünün Londra Koordinatörü Dr. Mehmet Karakuş'un eşlik edeceği program boyunca Ankara'da TBMM ziyareti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve Dışişleri Komisyonu Üyeleri ile görüşme; İstanbul'da ise İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği ve DEİK'e ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında stratejik iş birliklerinin teşvik edilmesi, ticaret ve yatırım fırsatlarının keşfedilmesi amaçlanıyor.

Enstitü, İngiltere'nin siyaset ve finans alanlarında önemli isimlerini bir araya getirdiği programda Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra Türkiye'nin turizm potansiyelini de gözler önüne serecek. - ANKARA