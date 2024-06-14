Yunusemre Belediye Başkanı Pazarcılar Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı Pazarcılar Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetimini ağırladı. Başkan Balaban, pazarcı esnafının sorunlarını dinleyerek çözüm için işbirliği yapacaklarını belirtti.

14.06.2024 11:28
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetimini ağırladı. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Balaban, sorunların çözümü için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetimi ile Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde toplantı yaptı. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve pazarcı esnafı katıldı.

"Komisyon kurularak sorunlar çözülecek"

Pazarcı esnafının sorunlarının anlatıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Semih Balaban, "Belediye halk ve sorunun muhatapları ile yönetilirse sorunlar çok kolay çözülür. Kendi başımıza iş yapmaya kalkarsak sorunlar ayağımıza dolanmaya başlar. Bu hem sizin hem bizim için bir şans, bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekir. Biz ilgili kişilerden bir komisyon oluşturup sizlerin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Seçimden önce ne söz verdiysek o sözleri yerine getireceğiz. Tek bir hedefimiz var oda Yunusemre'de mutlu bir toplum oluşturmak." dedi.

"Bu toplantı pazarcı esnafı için gurur kaynağı"

Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay bu toplantının kendileri için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Yunusemre ilçemizdeki pazarlarda bazı sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı dile getirme fırsatı bulduk. Böyle bir toplantı pazarcı esnafı için gurur kaynağı oldu. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediye Başkanı Pazarcılar Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı - Son Dakika

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