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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Alanında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Alanında İncelemelerde Bulundu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sinanpaşa kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kocaispir, depremin insanca yaşanabilir binaların önemini gösterdiğini belirterek, hak sahibi vatandaşların yakın bir sürede evlerine taşınacağını söyledi. Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Kocaispir, ilçenin birçok bölgesinde yeni ve modern binaların yapıldığını ifade etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Alanında İncelemelerde Bulundu
26.12.2023 - 11:52,
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sinanpaşa kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Örnek daireyi gezen Başkan Kocaispir, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, modern, depreme dayanıklı insanca yaşanabilir binaların ne kadar elzem olduğunu bize gösterdi. Allah nasip ederse yakın bir sürede hak sahibi vatandaşlarımız evlerinde oturmaya başlayacaklar" dedi.

Yüreğir'in merkezinde yıllardır kanayan yara olarak bekleyen Sinanpaşa Mahallesi kentsel yenileme süreci, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in çabaları ve ısrarlı takibi ile meyvesini verdi. 20 yıllık sorunu çözen Başkan Kocaispir'in girişimleri ile başlatılan dönüşüm sürecinde binalar hızla yükselmeye başladı.

İlk etapta 341 konut ve 28 işyerinin dönüşüm sürecinin başladığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, örnek daireyi gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, Sinanpaşa'nın Yüreğir ve Adana'nın en önemli mahallelerinden biri olduğunu belirterek; "Sinanpaşa Mahallemizde yaklaşık 20 yılı bulan bir kentsel dönüşüm sorunu vardı. Maalesef çeşitli nedenlerle kangren haline gelmiş bir süreçti. Göreve geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açık talimatı ile Çevre Şehircilik Bakanlığımız, ilgili bakanlarımızın riyasetinde TOKİ Başkanlığı ile bir süreç başlatıldı. 341 konut ve 28 işyerinin inşaatı hızla devam ediyor." diye konuştu.

Çalışmaların çok kısa bir süre içinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Kocaispir, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, modern, depreme dayanıklı insanca yaşanabilir binaların ne kadar elzem olduğunu bize gösterdi. Allah nasip ederse yakın bir sürede burada hak sahibi vatandaşlarımız evlerinde oturmaya başlayacaklar." dedi.

Yüreğir'de kentsel dönüşümü son derece önemsediklerini dile getiren Başkan Kocaispir: "Göreve geldiğimizden beri tamamen dönüşüme odaklanmış durumdayız. Tüm Yüreğir'de modern ve depreme dayanıklı şehirleşmenin önünü açmak istiyoruz. Bu kapsamda Adana'nın en fonksiyonel imar planlarını yaptık. Sadece Sinanpaşa ve Şehit Erkut Akbay değil, ilçemizde müteahhitlerin vatandaşlarımızla anlaşarak çalışmalara başladıkları başka projelerimizde var. Kazım Karabekir, Köprülü, Kışla, Çamlıca lokasyonu, Havutlu ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi birçok alanda Yüreğir, yeni ve modern binalarına hızla kavuşuyor." - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Alanında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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