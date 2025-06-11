Yurt Dışında Konut Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yurt Dışında Konut Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurt Dışında Konut Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
11.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, yurtdışında konut yatırımı yapmadan önce dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı.

Uzmanlar, yurt dışında konut yatırımı yaparken mağdur olmamak için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye'de yerleşik vatandaşların yurt dışından konut alımının arttığını belirterek, başı Yunanistan ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri ile Dubai'nin çektiğini söyledi.

Geçen yıl yurt dışından konut alımının yaklaşık 2,5 milyar dolarla rekor kırdığını anımsatan Tekçe, bu yıl da benzer bir rakam beklenildiğini anlattı.

Tekçe, Türkiye'de herkesin yasal mevzuat açısından kolaylıkla ev alabildiğini kaydederek, yatırımcıların yurt dışında da aynı sistemin uygulandığını düşünebildiğini ancak durumun öyle olmayabildiğini söyledi.

İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi bazı ülkelerde "barınma hakkı" ismi altında anayasal bir hak bulunduğunu, evi olmayan insanların boş gayrimenkullere girebildiğini dile getiren Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basit bir alarm sistemi taktırılırsa, evin işgal edilmesinin önüne geçilebilir. Ancak birisi sizden habersiz girdi ve aylar sonra haberiniz olursa 'senin bu eve gerçekten ihtiyacın yokmuş' şeklinde yaklaşıldığı için o kişi ev edindirilene kadar içeride kalmaya devam eder. Çünkü barınma hakkını kullanmaktadır. Burada çok basit bir şekilde gayrimenkulü boş tutmaktansa kiraya vermek daha doğrudur ama 'yok ben burada yaşıyorum, kiraya vermek istemiyorum' diyorsanız İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde ilk olarak alarm sistemi kurdurmanız gerekir."

"Avukatlar ve danışmanlarla çalışılmalı"

Bayram Tekçe, yurt dışında gayrimenkul yatırımını yapmanın çok zor olmadığını kaydederek, bu süreçte doğru yönlendirmenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de ve konutun alınacağı ülkede ofisi bulunan firmaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Tekçe, şu uyarılarda bulundu:

"Ticaretin ilk kuralı 'işi doğru muhatapla yapmaktır'. Tapuda yazan isim kontrol edilmeli, parayı alacak kişi gerçekten sahibi mi bakılmalı. Yatırımlar Avrupa ve diğer ülkelerde genelde avukatlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Hukuki bilginiz yoksa Türkiye'den aracılar veya avukatlarla düşük ücretler karşılığında gayrimenkul almak yatırımınızı korur. Bakmamız gereken şeylerden birisi de Türkiye'de herkes arsa payı ile alıyor. Arsa paylı tapu dünyada yaygındır ama her yerde yoktur. Mesela İngiltere'de, Tayland'da ya da Dubai'de yoktur. Bir daire alırken katın mülkiyetini alıyorsunuz ama toprak hakkı sizde olmuyor. Dolayısıyla binanın ömrü dolduğu zaman arsa başka bir devletin veya kurumun olabiliyor. Kurum sadece o daireyi kullanma hakkı veriyor."

Tekçe, bazı ülkelerde paranın kaynağının açıklanmasının talep edildiğini belirterek, vergi beyannamesi verilmesi gerekebildiğini anlattı.

"Konut kiraya verilecekse mülk yönetim şirketleri tercih edilmeli"

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekçe, yurt dışından alınacak konut kiraya verilecekse mülk yönetim şirketlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Anahtarı ben sana bıraktım, müşteri oldukça kirasını gönderirsin' şeklindeki modeller nedeniyle birçok müşterimizin kazançlarını kaybettiğini gördük." diye konuştu.

Dairenin amortisman süresine de dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tekçe, oturum izni ve altın vize gibi hakları elde etmenin ülkeden ülkeye değiştiğini söyledi.

Tekçe, şu anda Türklerin en çok Dubai ve Yunanistan'a ilgi gösterdiğini kaydederek, "Altın vizede ibre Macaristan'a döndü. İlk önce Kıbrıs ve Malta ile başladı, onları kapattılar İspanya ve Portekiz almıştı. Şimdi onları da kapattılar. Macaristan'da başladı ve Baltık ülkelerinden bir iki tanesi de başlatacak. Litvanya'nın da açıklayacağını duydum." açıklamasında bulundu.

"Mevzuat iyi okunmalı"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen de şu anda Türk vatandaşlarının yurt dışında konut alımına ilgisinin arttığını belirterek bu alanda Dubai, Yunanistan, Suudi Arabistan ve İspanya gibi ülkelerin öne çıktığını söyledi.

Yatırım yapılırken değerlendirilmesi gereken çok fazla kriter bulunduğunu dile getiren Çimen, ekonomik istikrarın ve konuta yüksek talebin bulunduğu ülkelerin tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

Çimen, turizm veya göç alan bölgelerin yurt dışı yatırımda avantajlı olduğunu kaydederek, "Yabancılara mülk satımı her ülkede farklılık gösterebilir. Bunun mevzuatı çok iyi şekilde değerlendirilmeli. Vergi avantajının iyi olduğu ülkelerde yatırım yapmak amortisman süresini kısaltır. Yatırım yaptıktan sonra bazı ülkeler oturum ve ikamet izni veriyor. Bu da yatırımın ekstra avantajlarından oluyor." yorumunu yaptı.

"Konutun rahat satılabileceği ülkeler tercih edilmeli"

Özden Çimen, profesyonel emlak danışmanlarının önemine işaret ederek, "Olumsuz durumların yaşanmaması adına aslında profesyonellerden destek alınması çok önemli. Yurt dışında yatırım yapıyorsunuz, kaçırdığınız en ufak bir protokol size çok pahalıya mal olabilir. Dolayısıyla kesinlikle profesyonel kişilerden danışmanlık alınması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Hedef ülkedeki resmi kurumlara da başvuruda bulunulabileceğini kaydeden Çimen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışında yatırım yapacaksanız aldıktan sonra evinizi nasıl satacaksınız? Bununla ilgili bir danışmanlık almanız ve özellikle yatırım yaptığınız ülkedeki şirketin bir süredir faaliyet göstermesi çok önemli. Konut talebinin yüksek olduğu ülkelerde yatırım yapmak çıkış stratejisi için çok önemli olacaktır. Talebin devam ediyor olması sizin gayrimenkulünüzü rahatlıkla satabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da sizin yaptığınız uluslararası yatırım için güvenli bir nokta diyebilirim."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Konut Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:23:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yurt Dışında Konut Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.