Yusuf Karataş'ın Set Kitchens markası Amerika pazarında yükselişte

Kenya'daki yüzlerce başarılı projelerinin ardından Yusuf Karataş'ın dört sene önce kurduğu Set Kitchens markası altında Amerika pazarında önemli bir konuma ulaştı. Şube sayısını 5'e çıkartmak istediklerini belirten Karataş, "Mutfak üretim ve satış şirketi olarak, müşterilerimize en kaliteli ürünleri sunmak ve onların beklentilerini aşmak için çalışıyoruz." dedi.

MODERN VE ŞIK TASARIMLAR

Yusuf Karataş, inovatif tasarımları ve kaliteli üretim anlayışıyla tanınan bir girişimci olarak, Türkiye ve Kenya'daki başarılı geçmişinden aldığı güçle Amerika'da da iz bırakıyor. Mutfak dolapları sektöründe yaratıcı çözümler sunan Karataş, Amerika'daki yeni şirketiyle müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ulusal Mutfak ve Banyo Ureticileri (KBIS) uyesi olan Yusuf Karataş'ın Mutfak Üretim ve Satış şirketi, Amerika'da açtığı Mutak showroomlari ile dikkat çekiyor. Bu showroomlar, modern ve şık tasarımları sergileyerek müşterilere ürünlerin işlevselliğini ve estetiğini yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. Showroomlar, her zevke hitap eden geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin beğenisini kazanıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Mutfak Üretim ve Satış şirketi, müşterilere özel tasarım seçenekleri sunmanın yanı sıra, kaliteli malzemelerin kullanıldığı, dayanıklı ve uzun ömürlü mutfak dolapları üretimi konusunda da öncü bir rol oynuyor. Yusuf Karataş, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yaratıcı ve fonksiyonel mutfak dolaplarıyla evlerinize şıklık ve düzen katmayı amaçlıyor.

"EN KALİTELİ ÜRÜNLERİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yusuf Karataş, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Kenya'da kazandığımız tecrübeleri Amerika'ya taşıyarak burada da aynı başarıyı yakalamak bizim için çok değerliydi. Orada yönetimimiz sırasında şirketimiz art arda 3 sene ilk 100 kobi şirket arasına girmiş Superbrands gibi uluslararası bir ödülü Doğu Afrika'da 4 sene alan ilk Türk mobilya firması olmuştuk. Mutfak üretim ve satış şirketi olarak, müşterilerimize en kaliteli ürünleri sunmak ve onların beklentilerini aşmak için çalışıyoruz. Açtığımız showroomlarla müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak ve yenilikçi tasarımlarımızı sergilemek istiyoruz. Önümüzdeki iki sene içerisinde şube sayımızı 5'e çıkararak planladığımız üretim tesisimizin temellerini atmak istiyoruz. Bunun için yeterli tecrübemiz ve birikimiz ortada, tekrardan aynı boyutta bir üretim tesisi kurarak onlarca kişiye iş imkanı sunmak ve bu sektöre de istediğimiz yere gelmek için çok çalışmamız lazım"