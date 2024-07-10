Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı

Yapımı tamamlanan ve test enerji üretimlerine başlayan Yusufeli Barajı'nda en yüksek seviyeye su sağlanarak gerekli testler başarıyla tamamlandı. Barajın mühendislik harikası olduğunu gösteren suyun 275 metre yükseklikten dökülmesi etkileyici bir şelale görüntüsü oluşturdu.

10.07.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı

ARTVİN - Yapımı tamamlanan ve test enerji üretimlerine başlayan Yusufeli Barajı'nda önemli bir test daha başarıyla tamamlandı. Barajın en yüksek seviyesi olan 711 kotuna kadar su seviyesi sağlandı. Bu kritik aşama, barajın tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde elektrik üretimine devam ediyor. Barajın en yüksek seviyesi olan 711 kotuna kadar su seviyesi sağlanırken, bu kritik aşama barajın tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

Kapaklar açıldığında, 275 metre yükseklikten dökülen su etkileyici bir şelale görüntüsü oluşturdu. Bu görsel şölen, barajın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Kaynak: İHA

Yusufeli Barajı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 13:50:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı'nda üst kapakların testleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement