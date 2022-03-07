Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar sürüyor

07.03.2022 14:51
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar sürüyor

Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar devam ediyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında gövde enjeksiyon çalışmalarında yüzde 96'lık fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı bildirildi.

Gövde dolusavak, hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanmış olup giriş, çıkış ve havalandırıcı bölgesinde çalışmalar devam etmektedir. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları devam etmektedir. Mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

Açıklamada, Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'in, 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi olduğu ifade edildi.

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Yusufeli Barajı, Türkiye, Artvin, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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