Yüzer Nükleer Santral'den 978 Milyon kWh Elektrik Üretimi

Ekonomi

Rosatom'un Elektrik Enerjisi Bölümü'ne bağlı Rosenergoatom tarafından geliştirilen Yüzer Nükleer Enerji Santrali (FNPP) 5 yılda 978 milyon kilovatsaat elektrik üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık 2019'da izole Chaun-Bilibino şebekesine bağlanan santral, bölgenin tüm enerji ihtiyacını bir yıldan fazla süreyle karşılayabilecek büyüklükte bulunuyor.

O tarihten bu yana üretimini istikrarlı bir şekilde artıran yüzer santral, 5 yılda 978 milyon kilovatsaat elektrik üretti.

Açıklamaya göre, santral, Çukotka'da enerji talebinin arttığı dönemde elektrik üretimini yüzde 70'e kadar çıkarabiliyor. Chaun-Bilibino şebekesindeki enerji ihtiyacının yüzde 88'i nükleer enerjiden karşılanırken söz konusu yüzer santral, bu oranın yüzde 60'dan fazlasını sağlıyor.

Santralin istikrarlı üretim artışı, özellikle Bilibino Nükleer Enerji Santrali'nin 2025 sonunda devreden çıkarılması planlandığı için artan talebi karşılama kapasitesini ortaya koyuyor.

Yüzer santralin yıllık 429 milyon kilovatsaat tasarım kapasitesi, Bilibino santralinin devreden çıkacak olan yıllık yaklaşık 100 milyon kilovatsaat kapasitesini telafi etmek ve geçen yıl yüzde 15 oranında rekor artış gösteren bölgenin artan enerji talebini karşılamak açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Madencilik sektörüne de enerji sağlıyor

FNPP'nin temel işlevlerinden biri, Baimskaya cevher bölgesindeki büyük ölçekli madencilik projelerine istikrarlı enerji arzı sağlamak.

Tüketicileri arasında, Baimsky madencilik ve işleme kompleksinin temel taşı olan Peschanka sahası da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FNPP Genel Müdür Vekili Andrey Zaslavsky, santralin üretimini istikrarlı şekilde artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de 127 milyon kilovatsaat ürettik, bu rakam 2021'de 175 milyon kilovatsaate, 2024'te ise 250 milyon kilovatsaate yükseldi. Arktik bölgesi ve Uzak Kuzey'deki 5 yıllık başarılı operasyonlarımız, Rosatom'a bu tür tesisleri yönetme konusunda paha biçilemez uzmanlık kazandırdı. Bu deneyim, Rosatom'un, Küçük Modüler Reaktör teknolojisini kullanarak uzak ve izole bölgelerin gelişmesini sağlayan küçük nükleer enerji alanındaki yeni projelerinin temelini oluşturdu. FNPP'ye ek olarak, Rosatom, Çukotka'daki Cape Nagleyynyn'de dört reaktörlü yeni bir yüzer nükleer enerji santrali ve Yakutistan'daki Ust-Kuyga'da en son RITM-200 reaktörüne sahip kara tabanlı bir SMR üzerinde de çalışıyor."