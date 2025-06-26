ZEISS Türkiye\'de Yeni Müşteri Merkezi Açtı

Medikal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ZEISS Grup'un Türkiye'deki yeni müşteri merkezi Ankara'da faaliyetlerine başladı.

Almanya merkezli şirketin Türkiye pazarındaki etkisini daha da artırmak amacıyla başkentte kurulan ZEISS Customer Center'ın (müşteri merkezi) açılışı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirildi.

Medikal teknolojiler alanında geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğu merkezin açılışını Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Henning Simon ve ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin yaptı.

Simon, buradaki konuşmasında, başkentteki müşteri merkezinin, Almanya'nın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan ZEISS'ın, Türkiye'de gerçekleştireceği çalışmaların taahhüdü olduğunu söyledi.

Almanya ve Türkiye'nin, uzun yıllardır ekonomik ve ticari anlamda ortak çalışma bilincine sahip olduğunu belirten Simon, şöyle konuştu:

"Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri. Almanya'dan birçok şirket, yatırımlarını Türkiye'de devam ettirirken Türkiye'den de Alman ekonomisine büyük katkılar sağlayan hamleler geliyor. Türkiye'de Alman sermayeli 8 bin 200'ü aşkın şirket bulunuyor. Bu Türkiye ve Almanya'nın özellikle teknoloji, eğitim, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik alanlarında ticaret ve yatırımlarını devam ettirme taahhüdünü bir kez daha gösteriyor."

"Yeni merkez 1300 metrekarelik alana sahip"

Christian Martin de şirketin optik ve optoelektronik alanlarında küresel bir lider olduğuna dikkati çekerek, "Şirket, 50'den fazla ülkede, 60 satış ve hizmet noktası, 40 araştırma ve geliştirme merkezi, 35 ürün sahasıyla dünya çapında çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Ankara'daki merkezde medikal teknolojiler, araştırma mikroskopları, endüstriyel kalite çözümleri ve tüketici ürünleri alanlarında satış, servis ve uygulama desteği sağladıkları bilgisini veren Martin, Türkiye'de bu alandaki büyüme potansiyeline inandıklarını dile getirdi.

Martin, 1300 metrekarelik alana sahip merkezde teknoloji, inovasyon, uzmanlık ve çözüm odaklı işbirliklerinin oluşturulacağını anlattı.

"Geniş bir ürün yelpazesi tek çatı altında buluşuyor"

Martin, etkinlik kapsamında düzenlenen toplantıda ise Türkiye'de 2014 yılında yasal altyapıları tamamlayarak hizmet vermeye başladıklarını bildirdi. Değişen ve dönüşen dünyada dijitalleşen, veri temelli iş yapısını benimsediklerini, kuruluş ilkelerinin temellerinde ise sosyal sorumluluğun yer aldığını vurgulayan Martin, başkentteki merkezden sektör paydaşlarından öğrenci ve doktorlara kadar herkesin yararlanmasını beklediklerini ifade etti. Martin, "Öğrenciler eğitim amaçlı burayı kullanabilsin, ZEISS'ın inovatif çözümlerine ortak olabilsinler istiyoruz." diye konuştu.

ZEISS Türkiye Endüstriyel Kalite Çözümleri Ülke Direktörü Özgür Aka, merkezde 3 boyutlu ölçüm cihazları, endüstriyel ışık, optik, elektron mikroskopları, optik-robotik ölçüm, CT x-ray cihazları gibi geniş bir portföyü Ankara endüstrisinin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Şirketin Araştırma Mikroskopi Çözümleri Türkiye Direktörü Umut Küçükbayrak, bu merkezin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Geniş bir ürün yelpazesini tek çatı altında buluşturan Türkiye'deki ilk merkez. Zenginleştireceğimiz işbirlikleriyle gerek bölgedeki akademiye gerekse endüstriye çok daha derin anlamlarda hizmet sunacağımız bir alana dönüşecek. Tüm sektörel paydaşlarımızı, akademisyenlerimizi ve doktorlarımızı burada görmeyi ve onlarla yeni fikirler üretmeyi istiyoruz." dedi.

"Sektörde standartların yükselmesini amaçlıyoruz"

Türkiye Medikal Teknolojiler Ülke Direktörü Barış Arslan da ZEISS mikroskoplarının beyin cerrahisi, kadın doğum, kulak-burun-boğaz gibi birçok alanda hekimlere destek verdiğini bildirdi. Arslan, başkentteki yeni merkezde inovatif ürünlerin yer aldığına dikkati çekerek, özellikle göz sağlığı refraktif alanında Visumax Lazer sistemi olan "SMILE Pro", beyin cerrahisinde ameliyat tekniğini değiştiren "KINEVO 900 S" gibi teknolojilerin sunulduğu bilgisini verdi.

Yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri ve uzaktan eğitim platformlarıyla sağlık çalışanlarına yeni nesil bir deneyim kazandırmak istediklerini belirten Arslan, amaçlarının sektörde standartların yükselmesi olduğunu dile getirdi.

Beta Optik Genel Müdürü Mustafa Kemal Köksal ise şirketin Türkiye'deki ortağı olduklarını, ürettikleri gözlük camları ve optik ürünlerini ise birçok ülkeye ihracat ettiklerini anlattı.

Gelişen teknolojiyle son yıllarda artık göz kusurlarını yavaşlatan hatta birçok vakayı durduran ürünler geliştirdiklerini kaydeden Köksal, "Gözlük camlarında oluşmuş bir sorunu gidermeye yönelik ürünler üretilirken bu sektörde artık önleyici tedavi yapabiliyoruz." diye konuştu.