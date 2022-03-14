Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya'daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu.
Dev şirketlere seslenen Zelenski, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya'da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan - Son Dakika