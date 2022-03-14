Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan

14.03.2022 00:33

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarının ardından dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrıda bulunarak, "Artık kararlar yarım verilemez. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya'daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu.

"RUSYA'YA HİZMET VERMEYİ DURDURUN"

Dev şirketlere seslenen Zelenski, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya'da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin! Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin! Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne? Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan - Son Dakika


Son Dakika
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
00:03 Ülkeler bu görüşmeye kilitlendi! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncüsü bugün
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:28 Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 00:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement