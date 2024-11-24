Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

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Aydın Germencik'te zeytin hasadına başlayan bir vatandaş, günlük 3 bin TL ya da aylık 90 bin TL'ye zeytin çırpacak işçi bulamadığını ifade etti.

24.11.2024 20:42  Güncelleme: 20:56
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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin hasadına başlayan bir vatandaş, günlük 3 bin TL yevmiye ile zeytin çırpacak işçi bulamadığını söyledi.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

HASADI BAŞLADI

Zeytin ağaç sayısının Türkiye'de en çok olduğu Aydın'da zeytin hasadı sürüyor. Germencik'in Moralı Mahallesi'ndeki bahçesinde ailesiyle birlikte zeytin hasadı gerçekleştiren Esma Doğan, zeytinyağı sofraya gelene kadar çok zahmetli süreçten geçtiğini söyledi.

Zeytinyağının fiyatının borsada 150 lira olduğunu ve bunun emeklerini karşılamadığını kaydeden Doğan, zeytinin 'var yıl'ı olmasına rağmen üretecinin yaşanan kuraklıktan da etkilendiğini belirtti.

Zeytin hasadına bir ay önce başladıklarını belirten Doğan, ailecek mahsulü toplamaya çalıştıklarını ve hasat sürecinin işçi olmaması nedeniyle iki ayı bulacağını aktardı.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

"ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Çalıştıracak işçi bulamadıklarını da kaydeden Doğan; "Zeytini yetiştiriyoruz ama işleyecek işçi bulamıyoruz. Zeytin silkme makinesi bizden olmasına rağmen bunu kullanacak işçilere günlük 3 bin lira yevmiye veriyoruz. Zeytin toplayıcılarına günlük bin 500 lira vermemize rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bir, iki gün gelenler bir daha gelmiyor. Rekoltemiz yüksek olsa toplayacak adam bulamayacağız. Günlük 3 bin lira verilen bu işte çalışacak işçi bulamamak biz üreticileri zora sokuyor" dedi.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

"ÜRETİME KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sulama yaptıkları zeytin ağaçlarının ürünlerinin iyi olduğunu ifade eden Doğan, sulanmayan alanların kuraklık nedeniyle zeytinin kabarmadığını belirtti. Etkili olan yağış sonrası iki günde zeytinin canlandığını kaydeden Doğan; "Hasada dağdan başlayıp ovaya doğru ineceğiz. Engebeli bir alanda hasat yaptığımız için örtüleri sermek, zeytini çırpmak, altına düşenleri toplamak çok zor. Düşe kalka, yuvarlana yuvarlana zeytin topluyoruz. Bu engebeli arazide ayakta durmak zor olmasına rağmen biz yere düşen zeytinleri tek tek toplayıp üretime katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

"ZEYTİNYAĞI SOFRAYA GELENE KADAR BAYAĞI ZAHMETLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Zeytin ağaçlarından düşen zeytinleri dallarından ve yapraklarından da ayıkladıklarını kaydeden Doğan; "Daha sonra çuvalları koyup zeytinyağı işleme tesisine götürüyoruz. Orada zeytinler işlenip yağı çıkarılıyor. Zeytinyağı sofraya gelene kadar bayağı zahmetli bir süreçten geçiyor. Bu yıl zeytinyağının fiyatı da düşük. Litresi borsada 150 lira. Bu fiyat bizim emeğimizin karşılığı olamaz. Zeytinyağının fiyatı bu yıl biz üreticileri memnun etmiyor" diye konuştu.

Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor

İş Dünyası, Germencik, Ekonomi, Zeytin, Tarım, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oğuz Demir:
    nerde 3 bin veren söyleyin gideceğim. boş boş haber 21 6 Yanıtla
  • yavuz d:
    oguz muhalefet trollugu yapmak icin yazmiyorsan ciddiysen yaz numarani aricam seni 5 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanki Bir sene Sürüyorda Bırak Köylüler Yapsın Hepsi Şehirlere Geldi Tâbi İşçi Bulamaz 8 0 Yanıtla
  • ŞERAFETTİN ÇİL:
    Adres vermezseniz namussuzsunuz söyleyin adresi gelmeyen namert 3 bin de değil 2.500 lira ya 6 0 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan:
    Yalan haber! Sosyal medya gruplarında 700-800lira yevmiye veriyorlar bu yüzden de kimse gitmiyor. Çalışanlar 1500-2000lira yevmiye ile çalışmaya raziyken üstelik 5 0 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    At yalanı gitsin 0 2 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    tamamen yalan, günlük 1000 tlye gitti bizimkiler, paralarını alamadılar. 3 bin sanıp gidecek enayi arıyorlar. çalıştırıp ödemiyorlar 1 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Devam lı iş lazım günlük Kim gidecek 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    en sonunda bu son dakikayı kaldırıcam yalan haber yapmayin tayyibide gececeksiniz bu gidişle 0 0 Yanıtla
  • Harun Geniş:
    yalan 0 0 Yanıtla
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