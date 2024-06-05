Zeytinyağı İhracatında Yasağın Kaldırılması Talebi Yanıt Buldu

Ekonomi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde, 20 oda ve borsanın zeytinyağındaki ihracat yasağının kaldırılması talebi ile ilgili yayımladıkları ortak bildirinin Ticaret Bakanlığı'ndan yanıt bulduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Zeytinyağında ihracat kotasının verilmesi, stoklarımızda bulunan zeytinyağlarının değerlendirilmesi, zeytinyağı sektörünün sürdürülebilirliği ve ihracat potansiyelimizin artırılması adına kritik bir adımdır" dedi.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan zeytinyağındaki ihracat yasağının kaldırılması için bu yasağın başlamasının hemen ardından, Aydın Ticaret Borsası'nın da içerisinde yer aldığı 20 oda ve borsa ortak bir bildiri yayımlamıştı. Yayımlanan bu bildiride 1 Ağustos 2023 tarihinde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasağın 10 aydır kaldırılmamasının Türk zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki yasağın hemen kaldırılması talep edilmiştir. Aydın Ticaret Borsası'nın da yer aldığı bu ortak bildirideki talep, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul gördü. Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı sektöründen gelen yoğun talepler üzerine yasağı esnetme kararı alırken, Türk zeytinyağı ihracatçılarına 1 Kasım 2024 tarihine kadar 50 bin ton kota ile dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına izin verdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Bakanlığı'nın zeytinyağı ihracat yasağını esnetme kararını olumlu karşıladıklarını ifade ederek "Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin koordinatörlüğünde, 20 Oda ve Borsa temsilcileri olarak ortak bir bildiri yayımladık. 1 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe giren dökme ve varilli zeytinyağı ihracat yasağının, sektörümüz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çektik ve bu yasağın kaldırılmasını talep ettik. Bakanlık nezdinde gerçekleştirilen yoğun temas ve görüşmeler sonucunda, Ticaret Bakanlığı'nın yasak kararını esnetmesi ve belirli bir kota tahsis etmesi zeytinyağı sektörü olumlu etkileyecektir" dedi.

Kararın önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Çondur; "Bu kararın hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. İhracat kotasının verilmesi, stoklarımızda bulunan zeytinyağlarının değerlendirilmesi, zeytinyağı sektörünün sürdürülebilirliği ve ihracat potansiyelimizin artırılması adına kritik bir adımdır. Ortak çabalarımızın olumlu sonuçlanması hepimiz için sevindiricidir. Bu süreçte emeği geçen başta Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğini ve tüm Oda ve Borsa temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sektörümüzün büyümesi ve ihracat kapasitemizin artırılması yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kotanın da 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. Yasakların sona ermesi halinde zeytinyağı sektörünün 2024/2025 sezonunda tarihindeki en yüksek ihracat hedefine ulaşacağına inandıklarını ifade eden Çondur, sektör temsilcilerinin ihracat yasağının kaldırılması yönündeki taleplerine olumlu yanıt veren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkürlerini sundu. - AYDIN