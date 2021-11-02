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Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli - Son Dakika

Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli

02.11.2021 16:35

Gıda Perakendecileri Derneği, 5 zincir markete kesilen 2 milyar 649 milyon liralık para cezası hakkında açıklama yaptı. Fahiş fiyat tepkilerinin kabul edilemez olduğu belirtti. Yapılan açıklamada, zincir marketlerin çok yüksek cezalara maruz bırakılmasının, ekonomik kayıp olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), zincir marketlere yönelik soruşturma sonucu verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin ve çok yüksek cezalara maruz bırakılmasının, ekonomik kayıp olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketici faydasına en uygun fiyatlı ürünleri sunma amacıyla faaliyetlerini sürdürecek olan üyelerimiz adına Kurumun kararını üzüntüyle karşılamaktayız. Özellikle pandemi sürecinde üyemiz zincir marketlerin her bir ürünü en uygun fiyatla tüketiciye eriştirmek yönünde canla başla verdiği mücadelenin, fahiş fiyatlama yapılması şeklinde karşılık bulması kabul edilemez.

"ÜYELERİMİZ GEREKLİ AKSİYONLARI ALACAK"

Kurumsal yapıları ve kayıtlı kurallı işleyişleriyle başta Rekabet Hukuku olmak üzere ticareti düzenleyen tüm mevzuata uyumlu olarak operasyonlarını yürüten ve bunu ilke olarak belirleyen üyelerimiz, bu karar neticesinde gerekli aksiyonları alacaklardır.

"ZİNCİR MARKETLER HAKLARINI ARAMAYA DEVAM EDECEK"

Rekabet Kurumu'nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklardır. Çoğu halka açık olan ve tüm kazançlarını yine ülke içinde yeni yatırımlar için kullanan, sürekli yeni istihdam ve ekonomik değer yaratan işletmelerin, hedef gösterilerek cezalandırılması haksızlık olarak değerlendirilmelidir."

MARKETLER NE KADAR CEZA YEDİ?

  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
  • CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
  • Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
  • Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye ( Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
  • Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL
Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli

Türk Lirası, Ticaret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli - Son Dakika
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