Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci

Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci

T.C. Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında ne kadar kâr elde ettiğini açıkladı. Buna göre, banka toplam aktiflerini 4,5 Trilyon TL'nin üzerine taşıyarak Bankacılık sektöründeki açık ara birinciliğini korudu.

06.08.2024 10:02
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T.C. Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında ne kadar kâr elde ettiğini açıkladı. Dünyaya da açılan banka, sektördeki birinciliğini korumaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam aktifleri 4,5 trilyon TL'nin üzerini aştı. Tarım ve reel sektör finansmanınde ülke ekonomisine desteği ise 3,2 trilyon TL'yi geçmiş durumda.

Bankanın 2024'ün ikinci çeyreğinde ise net karını 13,24 milyar TL olarak açıkladı.

T.C. Ziraat Bankası, 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde net karı ise 13,24 milyar TL oldu.

FAİZ GELİRLERİ ARTTI

Bankanın faiz gelirleri ise yüzde 192,7 artış ile 73,65 milyar TL'den 215,6 milyar TL'ye çıktı.

Ziraat Bankası, kar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: çiftçinin 50 bin tl lik borcunu ödemediği için traktörüne haciz et tüpçünün milyon dolarlar borcunu görme 41 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bu nasıl kârdır, anlayamadım ? Bankanın Doğan Holdingin TV ve Gazetesini alması için Demirören gurubuna verilen 750.000.000 dolar krediyi geri alamadığı halde bu kadar kâr etmesi anlaşılır gibi değil. 37 2 Yanıtla
  • huseyin ergun: İlla zarar etsin de davul zurna çalıp oynayalım diyenler var. Ezikler 11 13 Yanıtla

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