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Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan icazet istedi! İmzalı 'İcazet Belgesi'! - Son Dakika

Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan icazet istedi! İmzalı 'İcazet Belgesi'!

31.12.2021 09:32
Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan icazet istedi! İmzalı 'İcazet Belgesi'!

Kura endeksli mevduat hesaplarının getirisinin faizle aynı sayılabileceğini söyleyen ilahiyatçıların sözleri nedeniyle Ziraat Katılım Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için ilahiyatçılardan "İslami finans ilke ve esaslarına uygun" ifadelerinin yer aldığı dini "icazet belgesi" aldı.

Ziraat Katılım Bankası'nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi, Kur Korumalı TL Katılım Hesabı için "İcazet Belgesi" düzenledi. "Kur Korumalı TL Katılma Hesapları' karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları'na uygun görülmüştür" denildi.

Artan döviz kurlarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık'ta açıklanan "kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları" konusunda Ziraat Katılım Bankası dini "icazet belgesi" aldı.

Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan icazet istedi! İmzalı 'İcazet Belgesi'!

"DİNEN CAİZ" DENİLDİ

Belgeye göre üç ilahiyatçıdan oluşan Ziraat Katılım A.Ş. Danışma Komitesi, bankanın söz konusu hesabının dinen caiz olduğunu savundu.

Ziraat Katılım'ın ürünün özelliklerinin anlatıldığı "icazet belgesi"nde "'Kur Korumalı TL Katılma Hesapları' karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları'na uygun görülmüştür. İşbu İcazet Belgesi, genel olarak Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Ürünü hakkında düzenlenmiş olup ürün özelinde verilmiştir. Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir" ifadeleri yer aldı.

İMZASI OLAN İSİM İDDİAYI DOĞRULADI

Belgede Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya'nın imzaları yer alıyor.

Belgenin doğruluğunu ANKA'ya teyit eden Süleyman Kaya, "Belgenin son hali hazırlanıyor, revize edilmiş olacak, daha detaylı açıklamaların olduğu bir belge yayınlanacak" dedi.

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Mevduat Hesabı, Ziraat Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan icazet istedi! İmzalı 'İcazet Belgesi'! - Son Dakika Ekonomi


Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı! Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı!         
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SON DAKİKA: Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan icazet istedi! İmzalı 'İcazet Belgesi'! - Son Dakika
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