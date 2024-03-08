Ziraat Mühendisi Emel Gültekin, Aynısefa Sera Projesiyle Üretim Yapıyor

Adana'da, kurduğu iki kooperatifin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi ile hibe desteği alan ziraat mühendisi Emel Gültekin, mahallesinde aynısefa serası kurdu.
Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre çalışan Gültekin, evlenip çocuk sahibi olmasının ardından çalışma hayatına ara verdi.
Kovid-19 sürecinde kooperatifçilik alanında araştırmalar yapan Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları tarafından verilen kooperatifçilik ve girişimcilik eğitimlerine katıldı.
Eğitimin ardından 2022'de Çukurova Başak Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2023'te de Başak Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran Gültekin, özellikle ev kadınlarının el işi ürünlerinin yanı sıra tıbbi aromatik bitki ürünlerinin pazarlanmasına yoğunlaştı.
Kooperatif çalışmaları süren Gültekin, kayınvalidesinin bahçesindeki tıbbi aromatik bitki aynısefadan tohum elde edip üretmeye karar verdi.
Bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'nden haberdar olan Gültekin, başvurup hibe kazandığı projeyle memleketi Ceyhan ilçesine bağlı Narlık Mahallesi'nde sera kurdu.
Serasında kayınvalidesinin bahçesinden elde ettiği tohumları kullanan Gültekin, hasadı yaklaşan çiçekleri kullanarak imal edeceği ürünleri kendi markasıyla pazarlamayı hedefliyor.
"Yılda 16 defa ürün almayı planladım"
Gültekin, AA muhabirine, kooperatif aracılığıyla tıbbi aromatik bitki üreten kadınlarla çalışmaya başladığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi kapsamında destek aldığını ve aynısefa bitkisi yetiştirmeye başladığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:
"Geçen yıl kasım ayında ilk ekimi yaptım. Bu yılın şubat ayı sonlarında ilk çiçekler açtı. Bu bitki, takvim bitkisi olarak geçer. Açık tarlada yılda 8 defa ürün alabilirsiniz. Ben bunu serada yaparak yılda 16 defa ürün almayı planladım. Normalde nisan ayında açan bitki, bizim serada optimal koşullarda şubat ayında açmaya başladı, ilk hasadımızı yapacağız."
Gültekin, ilk hasatta yaklaşık 4 kilogram ürün almayı hedeflediğini belirtti.
Serayı kurduktan sonra yurt dışı kozmetik firmalarından temsilciler geldiğini, görüşmeler yaptıklarını anlatan Gültekin, "Ürünlerimizi daha hasat başlamadan ekili haldeyken almak isteyenler oldu. İnşallah hasadımız verimli olacak. Kendi köyümde kadınlara bir kadın, bir anne, bir ziraat mühendisi olarak yol gösterici olmak istiyorum." diye konuştu.
Kendi markasını kuracak
Kendi markasını oluşturmayı, ürünlerini iç pazara sunmayı ve ihraç etmeyi istediğini belirten Gültekin, "Sabun, yağ hidrosol (bitkisel su), gıda ve tekstil boyaları oluşturmak, markalaşmak istiyorum. Aynı zamanda bu bitkiyle ilgili kitap ve makaleler yazmak istiyorum." dedi.
Gültekin, tohum üretimi de yapıp piyasaya süreceğini kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Ziraat Mühendisi Emel Gültekin, Aynısefa Sera Projesiyle Üretim Yapıyor - Son Dakika
Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigorta, en çok kaybettiren ise turizm oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten bir firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretimin her aşamasında görev almalarını sağlıyor. Firma sahibi, kadın işçilerin daha sadık, düzenli ve özverili çalıştığını belirtirken, üretim sayısının arttığını ve parça sayısının 300-350 bine çıktığını ifade etti. Kadın işçiler ise işlerinden memnun olduklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında zirvede olduğunu ve ihracatın 2023 yılında yüzde 45 oranında artış göstererek 13,3 milyon dolara ulaştığını söyledi. Denizli leblebisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, leblebinin Denizli'nin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve farklı tariflerle tüketiciye sunulduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.
Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kurulan ve kadınlara iş imkanı sağlayan bir kooperatiftir. Kooperatif, tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştirerek ürünlerini işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektedir. Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler üreten kadınlar, kış aylarında da tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretimlerine devam etmektedir. ÇEKOOP, kış aylarında 15-20, yaz aylarında ise yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlamaktadır ve ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunmaktadır.
Kayseri'de valilik öncülüğünde kurulan 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek, bu rakamın çok iyi olduğunu belirtti. Kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri hem iç piyasada satarken hem de yurt dışına ihraç ediyor.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi. Gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, vatandaşların temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı bir gıdaya ulaşması amaçlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?