Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

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Zirai don olayından etkilenen fındık bahçelerini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilimizde zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendiğini belirterek ''Ben şimdi bu ürünlerin hangilerinin olduğunu ilk kez burada açıklamak istiyorum: Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık'' ifadelerine yer verdi.

19.04.2025 13:56
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini ziyaret etti. Zirai don olayıyla alakalı, özellikle çok yıllıklı bitkiler diye ifade edilen meyve çeşitlerinde farklı derecelerde etkilenmeler olduğunu belirten Yumaklı, "Ben özellikle Giresun'un fındık üretimindeki yüzde 13'lük payıyla önemli etkiye sahip olması sebebiyle buradan bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim" ifadelerini kullandı.

"İLK ANDAN İTİBAREN EKİPĞLERİMİZ SAHADAYDI"

34 ilin zirai don hadisesinden etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, "Giresun da dediğim gibi bu illerden bir tanesiydi. Özellikle belli bir rakımın üzerindeki tarlalar, bahçeler çok daha fazla etkilendi. Daha ilk andan itibaren ekiplerimiz sahadaydı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şubat ayının sonlarında Mersin, Adana ve Hatay'da da benzer şekilde o bölgede üretilen ürünlerin zarar görmesi söz konusu olmuştu. Yine orada da aynı şekilde arkadaşlarımız ilk andan itibaren üreticilerimizin yanında oldular. Burada sadece olay olduktan sonra değil, olmadan evvel de meteorolojinin uyarıları nispetinde ne yapılması gerekiyorsa bunu da üreticilerimizle birlikte yapmak üzere yine arkadaşlarımız sahadaydı. Geçtiğimiz salı gününden itibaren aslında bu son yaşanan don olayının etkilerini azaltmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarına devam ettiler" şeklinde konuştu.

"NE HARCAMA YAPILMIŞSA ALACAKLAR"

Bazı meyvelerde hasarın çok fazla olduğunu kaydeden Yumaklı, "Tabii bugünün teknolojilerinin yetebildiği, işte o etkiyi azaltabilecek şeyler de sınırlı maalesef. Dolayısıyla burada bazı meyvelerde hasar çok fazla oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tespitler devam ediyor. Bu tespitlerin devamından sonra TARSİM sigortası olanlar, sigorta poliçelerinin kapsamında olanlarının ödemelerini alacaklar. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak sigortası olmayanlar için de bu hasar tespit çalışmalarının sonrasında hasarları nispetinde, don hadisesinin olduğu zamana kadar o tarla için, o bahçe için ne harcama yapılmışsa, ne gider olmuşsa onların bedelini de hasarları nispetinde alacaklar. Basitleştirmek için ifade etmek istiyorum. Diyelim ki siz bahçenize 1000 liralık masraf yaptınız, hasarınız yüzde 100 ise o 1000 lirayı alacaksınız. Hasarınız yüzde 50 ise 500 lirasını alacaksınız. Bu yönde elbette bu bir süreç ve bir takvimi var. Tamamen fiziki şartların da bu hasar tespitine izin vermesi gerekir. Bazı yerlerde bu daha çabuk olacaktır, bazı yerlerde belki biraz sarkacaktır ama bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

HANGİ ÜRÜNLER ETKİLENDİ?

34 ilimizde zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, " Genellikle açıklamalarımızı yaparken biz meyve çeşitlerinde diye bahsettik. 34 etkilenen ilde 16 çeşit ürünün etkilendiğinden bahsettik. Çok sıklıkla geldiği için ben şimdi bu ürünlerin hangilerinin olduğunu ilk kez burada açıklamak istiyorum: Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık. Yine burada TARSİM'in önemini belirtmeden geçemeyeceğim. Ekonomik ağırlığı çok yüksek olan ya da bir ilin geçim kaynağı olarak addedilebilecek ürünlerin sigorta oranları maalesef düşük, istediğimiz seviyede değil. Bugünden itibaren bütün üreticilerimizi TARSİM sigortası yapmaya bu vesileyle davet etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı \'\'İlk kez açıklıyorum\'\' diyerek tek tek saydı
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Son Dakika Ekonomi Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat ÇAMUR:
    bu bakanın ne kendinden nede dünyadan haberi var hiç öylesine cep dolduruyorlar. 24 5 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Verilmesi gereken o sene o üründen ne kadar mahsul alacaksan onun verilmesi, sadece yapılan masrafın verilmesi ne demek çiftçi ne yiyecek 16 6 Yanıtla
  • k K:
    dondan zarar gören meyvelerjn kilosu 3 misline.cikar. Don yememis meyve sahipleri keyifde 12 kõse olurlar. 14 1 Yanıtla
  • Sefer Balcı:
    etkilenmeyenler ne peki 9 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    başka ne kaldiki 2 0 Yanıtla
  • HASAN YILMAZ:
    Donmuşsa Donduran bilir, Kulun ne günahı var? Bakanı suçlayacağımıza teknolojiyi kullanmak lazım. Bildiğim kadarı ile don olaylarında tedbir olabilecek örtüler var. Meyve üreticilerinin de modern üretimin bir parçası olan örtü (file, naylon gb) geçmesi şarttır. meterolojı oldukca ısabetli tahmın yapıyor bu tahmın doğrultusunda örtü çekılırse koruycu oluyor. İsparta bölgesınde yapılıyor dıye biliyorum. 0 0 Yanıtla
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