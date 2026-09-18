Zonguldak Devrek\'te 6 üretici salep yetiştiriciliğiyle 3 milyon lira gelir hedefliyor

Zonguldak'ta Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteğiyle salep yetiştiriciliğinden 3 milyon lira gelir bekleniyor. Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Türkiye'de ilk kez salep üretiminin ORKÖY kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

ORKÖY desteği kapsamına dahil edilen proje kapsamında, orman köylülerine alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerle desteklenmesi amacıyla salep üretimine başlandı. Bu kapsamda Devrek ilçesi Kabaca köyünde 6 üretici bin 200 kilogram salep yumrusunu üretime dahil etti.

Üretici başına 320 bin lira kredi ve 80 bin lira da hibe desteği sağlanan projede 6 üretici projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık 3 milyon lira gelir hedefliyor. Projenin önümüzdeki yıldan itibaren genele yaygınlaştırılması ve orman köylüsüne katkı sağlaması planlanıyor.

40 yaşındaki üç çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa Zonguldak Devrek ilçesinde başlatılan ORKÖY projesi Kabaca köyünde yapılmasının ve bu projenin içinde yer almaktan ben de mutluluk duyuyorum. ORKÖY projesi orman köylerimizin kalkınmasına da destek sağlayacaktır. Devletimizin sunduğu imkanları kullanalım, yeter ki üretelim. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Orman Genel Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Ormancılığı yalnızca ormanı korumak ve geliştirmek olarak görmüyoruz"

Orman köylüsünü güçlü tutmayı ormanı korumak ve geliştirmenin ayrılmaz bir parçası kabul ettiklerini ifade eden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Orman köylümüzü üretimde güçlü tutmayı da bu anlayışın ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz. Çünkü orman köylümüz güçlü olursa yeşil vatan da güçlü olur. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün vizyonu doğrultusunda ORKÖY aracılığıyla orman köylülerimize ve kooperatiflerimize sosyal ve ekonomik amaçlı kredi ve hibe destekleri sağlıyoruz. Bu destekleri sadece bir finansman modeli olarak değil; üretime, emeğe, yerinde kalkınmaya ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğine verilen doğrudan destek olarak değerlendirmekteyiz" şeklinde konuştu.

"131 ailemize 46 milyon lira destek sağladık"

Orman Genel Müdürlüğü'nün desteklerine dikkat çeken Oflu, "2026 yılında bölge müdürlüğümüz genelinde 315 ailemize toplam 121 milyon TL destek sağlama hedeflemekteyiz. Bugüne kadar da 287 ailemize 114 milyon TL destek ulaştırdık. Zonguldak ilimizde de 154 ailemize toplam 52 milyon TL destek planladık. An itibarıyla da 131 ailemize 46 milyon TL destek sağladık ve çalışmalarımız devam etmektedir. Sosyal nitelikli projelerimiz kapsamında da 107 ailemize dış cephe mantolama ve güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri; ekonomik projeler kapsamında ise 208 ailemize de fenni arıcılıktan traktöre, süt sağma ve yem karma makinelerinden kadınlarımıza yönelik mikro kredilere, motorlu testereden salep yetiştiriciliğine kadar farklı alanlarda destekler sunmaktayız" dedi.

"Doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız"

Salep yetiştiriciliğinde kontrollü üretim sayesinde orman köylüsüne katma değeri yüksek yeni bir gelir kapısı açmayı amaçladıklarını anlatan Oflu, "Salep yetiştiriciliği projesini de bu anlayışın yeni ve önemli bir halkası olarak görmekteyiz. Kontrollü üretim sayesinde bir taraftan orman köylümüze katma değeri yüksek yeni bir gelir kapısı açarken, diğer taraftan doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bizim ölçümüz çok açık: Bir proje orman köylümüzün gelirini artırıyor, üretime katkı sağlıyor ve kırsalda yaşamı güçlendiriyorsa o projeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla orman köylerimizi tek tek ziyaret ediyor, üretim yapmak ve aile bütçesine katkı sağlarken ülke ekonomisine de değer katmak isteyen vatandaşlarımızı ORKÖY kredi ve hibe programlarıyla desteklemekteyiz. Hedefimiz; bölge müdürlüğümüz çalışma alanında ulaşmadığımız orman köylüsünün ve proje geliştirmediğimiz orman köyünün kalmamasıdır" şeklinde konuştu.

"400 bin liranın yüzde 20'si hibe"

Salep yetiştiriciliği projesi kapsamında yüzde 20'si hibe edilen 400 bin liralık kredi desteği sağladıklarını anlatan Oflu şöyle devam etti:

"Salep yetiştiriciliği projesi kapsamında üretici başına 400 bin TL kredi desteği sağlamaktayız; yüzde 20'sini hibe olarak sunmaktayız. Bu projeden 6 ailemiz faydalanacaktır. Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık ortalama 3 milyon TL gelir elde edilmesini hedeflemekteyiz. Üretim modelinde her yıl oluşan yumruların bir bölümünün ekonomik olarak değerlendirilmesi, bir bölümünün ise sonraki üretim dönemleri için ayrılması esas alınmaktadır. Böylece üretimin kendi içerisinde devamlılığı ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. ORKÖY kapsamında ilk kez uygulanan bu projenin Kabaca köyünden başlayarak başarılı sonuçlarla yaygınlaşmasını ve zaman içerisinde orman köylülerimiz açısından yeni bir kırsal kalkınma modeline dönüşmesini hedeflemekteyiz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Yöremizdeki talepleri ve doğal potansiyeli değerlendirerek salep başta olmak üzere farklı odun dışı orman ürünlerini araştırmaya, üretime kazandırmaya ve orman köylülerimiz için yeni gelir alanları oluşturmaya devam edeceğiz."