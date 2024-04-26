Zonguldak-Filyos arasındaki tünel ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak-Filyos arasındaki tünel ve yol çalışmaları sürüyor

Zonguldak-Filyos arasındaki tünel ve yol çalışmaları sürüyor

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kilimli-Muslu tünellerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Avcı, tünel çalışmalarının hızla ilerlediğini ve Zonguldak'ın Filyos'a bağlanmasıyla ulaşımın kolaylaşacağını belirtti. Avcı ayrıca, projenin istihdam açısından da büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

26.04.2024 11:58
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Zonguldak- Filyos arasındaki tünel ve yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kilimli- Muslu tünellerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerden bilgiler alan Avcı, "Zonguldak'ımızı Filyos'a, Filyos Vadisi Projesine bağlayacak olan ve iki etaptan oluşan Kilimli-Muslu, Muslu-Filyos arasındaki çalışmalar için bütün tünellerimizi ziyaret ettik. Bildiğiniz üzere büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Kilimli-Muslu'muza bağlayan bir projemiz var. 3 bin metrelik giriş, 3 bin metrelik dönüş olmak üzere altı bin metrelik bir tünel açımı söz konusu olacak. Şuan da tünel açılımı deniz kısmı bin 400 metre, iç kısım bin 390 metre durumundadır. Görüyoruz ki tünelin aşağı yukarı yarısına gelmiş durumdayız. Buradaki çalışmalar yüz yetmiş personelle devam ediyor. Hız kesmeden gece- gündüz devam eden bir çalışma var. İnşallah bundan sonrada hız kesmeden devam edecek. Kurban Bayramı'ndan sonra inşallah Muslu, Zonguldak yönüne doğru da ikinci etap olarak gördüğümüz yani tünenin iki taraflı çalışması sağlayacak organizasyonumuz başlayacak" dedi.

"Zonguldak Filyos arası 16 dakikaya inecek"

Muslu-Filyos arasındaki projedeki tünel sayılarına ilişkin konuşan Avcı, "Projede yaptığımız tadilat ile birlikte tünel sayımızı 5 giriş, 5 bölüşe indirdik. Proje genelinde ise; tünel açılımı 18.500 metre olacak. Şu anda bunun 7.930 metresini açmış durumdayız. Diğer yandan biz hem tüneli açıyoruz hem de akabinde nihai kaplama dediğimiz çalışmaları da bir yandan yapıyoruz. Bu seviyemizde 3330 metre seviyesinde ilerlemiş durumdayız. Önemle belirtmeliyim ki; Artvin'den başlayıp İstanbul'a kadar devam eden Karadeniz Sahil Yolu'nun önemli bir aksını teşkil ediyor bu yol ve bizim Zonguldak'tan Filyos'a 16 dakika gibi bir zaman içerisinde ulaşımı kolaylaştıracak bir projeden bahsediyoruz. Bu vesileyle; bu projenin yapılması talimatını bizzat kendisi veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yakın takipleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, yüklenici firmada çalışan tüm personelimize teşekkür ediyoruz.

Bu projeyle birlikte biz biliyoruz ki Zonguldak'ımız özellikle istihdam anlamında çok büyük bir açığını yüklenecektir.

Her şey Zonguldak'ımızın Türkiye Yüzyılında Kuzey'in Yıldızı olması için." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak-Filyos arasındaki tünel ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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