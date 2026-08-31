Zonguldak\'ta Borç Taksitlendirme İmkanı

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu hatırlattı.

Defterdar Recep Serdar, kamu borçlarının taksitlendirilmesine yönelik uygulama kapsamında mükelleflere sağlanan kolaylıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serdar, borçlu mükelleflerin 10 milyon TL'nin altındaki amme alacakları için teminat aranmadığını belirterek, yıllık tecil faizi oranının yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulandığını ifade etti.

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla, söz konusu borçlara borç durumunu gösteren belgelerde yer verilmeyeceğini kaydeden Serdar, motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçların da taksitlendirme şartları ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

Mükelleflere son başvuru tarihini kaçırmamaları çağrısında bulunan Serdar, vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "gib.gov.tr" ile Dijital Vergi Dairesi üzerinden borç sorgulamalarını ve başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Serdar, düşük oranlı tecil faizi ve taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihi sona ermeden başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.