Zonguldak'ta Borç Taksitlendirme İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Borç Taksitlendirme İmkanı

Zonguldak\'ta Borç Taksitlendirme İmkanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mükelleflere düşük faizle borç taksitlendirme için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu hatırlattı.

Defterdar Recep Serdar, kamu borçlarının taksitlendirilmesine yönelik uygulama kapsamında mükelleflere sağlanan kolaylıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serdar, borçlu mükelleflerin 10 milyon TL'nin altındaki amme alacakları için teminat aranmadığını belirterek, yıllık tecil faizi oranının yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulandığını ifade etti.

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla, söz konusu borçlara borç durumunu gösteren belgelerde yer verilmeyeceğini kaydeden Serdar, motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçların da taksitlendirme şartları ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

Mükelleflere son başvuru tarihini kaçırmamaları çağrısında bulunan Serdar, vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "gib.gov.tr" ile Dijital Vergi Dairesi üzerinden borç sorgulamalarını ve başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Serdar, düşük oranlı tecil faizi ve taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihi sona ermeden başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Borç Taksitlendirme İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

14:09
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
13:33
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 14:17:37. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Borç Taksitlendirme İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement