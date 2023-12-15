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Zonguldak'ta Lavuar Alanı Projesi İncelemesi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Lavuar Alanı Projesi İncelemesi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Lavuar Alanı projesi için incelemelerde bulundu. Başkan Alan, projenin 7 ay içinde tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.

Zonguldak\'ta Lavuar Alanı Projesi İncelemesi
15.12.2023 - 17:35,  Güncelleme: 17:42
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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan Lavuar Alanı projesinde incelemelerde bulundu.

Herkesin merak ettiği Lavuar Alanı Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlandığını ifade eden Başkan Ömer Selim Alan, 7 ay içerisinde vatandaşın hizmetine gireceğini belirtti. Başkan Alan şöyle dedi:

"Lavuar Alahı projesinin ihalesi yapılıp yer teslimi yapılmıştı. Arkadaşlarımız da şu an zeminle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Şantiye şefimiz de burada. Etrafını zaten kapattık. 7 aylık bir süreç. 15-20 günlük gecikmeli de olsa başladı. Ama inşallah 7 ay içinde vatandaşımızın istediği, hepimizin dört gözle beklediği Lavuar Alanı Projesi peyzajıyla, mimarisiyle, çocuk parklarıyla, sosyal donatılarıyla inşallah vatandaşımızın hizmetinde olacak. Tabii bizi en çok heyecanlandıran vatandaşımızın da bizlerin de en çok merak ettiği, en çok istediği proje. Bismillah dediler, başladılar. Rabb'im kazasız bitirip bir an önce vatandaşımızın hizmetine sunmayı nasip eder. İnşallah sizlerle beraber halkımızla beraber de açılışını yapmayı Rabbim nasip eder bize." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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