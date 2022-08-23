TMO kabuklu fındık alımına başladı - Son Dakika
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TMO kabuklu fındık alımına başladı

23.08.2022 09:05

Zonguldak'ta Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımına başladı.

Zonguldak'ta Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Ağustos itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alacağını açıklamasının ardından fındık alımlarına başlanıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi bulunan TMO ambarında 2022 ürünü, fındık alımına başladı. İnternet üzerinden sıra alan fındık üreticileri, sabah erken saatlerden itibaren fındıklarını TMO depolarına götürmeye başladı. TMO çalışanlarının yaptığı kontrollerde fındığın nem ve randıman durumuna göre fiyat belirleniyor. TMO yetkilileri, levant kalite fındığın kilogramının 50 liradan alındığını, alım şartlarında yer alan randıman ve nem oranlarına göre fiyatlarda değişiklik olduğunu bildirdi.

Fındık üreticisi İbrahim Yılmaz, fındığını ilk defa TMO'ya getirdiğini söyledi. Yaman fındık üreticilerinin TMO alımlarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Şu anda 2000 kilogram fındığım var. Devletimizden Allah razı olsun. 50 randıman geldiği için benim fındığımı 50 TL aldılar. Çok memnun olduk. Allah razı olsun" diye konuştu.

Fındığı nemli çıktığı için ürününü satamayan ve geri götürmek zorunda kalan Hatice Dursun, "Çok memnunuz Allah devletimizden razı olsun. Şu an fındığımızı satamadım, suç benimdir. Bir gün daha fazla kurutacaktım, kurutamadım. Hata benim, onların değil" şeklinde konuştu.

TMO Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk de "Fındık alımlarımız Alaplı'da bugün itibaren başlamıştır. Üreticilerimiz hayırlı olsun, Üreticilerimiz fındık alımından önce randevuları alıp ve hesaplarını açtırıp geldikleri zaman sorun yaşamadan alımları gerçekleştirecektir" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Zonguldak, Alaplı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO kabuklu fındık alımına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO kabuklu fındık alımına başladı - Son Dakika
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