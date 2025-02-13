Zorlu Enerji, 3 Communitas Ödülü Kazandı

Ekonomi

Topluma ve çevreye değer katan projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda beğeni toplayan projeler hayata geçirmeye devam eden Zorlu Enerji, Communitas Awards 2024'te 3 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir gelecek hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, toplumsal ve çevresel duyarlılığı temel alan projeleriyle Communitas Awards'dan 3 ödül almaya hak kazandı.

Bu kapsamda şirketin eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen "Ders Destek Projesi", gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen "ZExperience Programı" ile karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen "Net Zero Yol Haritası" projeleri, "Mükemmellik" kategorisinde "Şirket Toplum Hizmeti/Hayırseverlik", "Organizasyon/Toplum Hizmeti" ve "Etik ve Çevresel Sorumluluk/Sürdürülebilirlik" dallarında ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Funda Küçükosmanoğlu, Zorlu Enerji'nin karbonsuzlaşma ve geleceğin teknolojilerine odaklanan çözümlerle sektörün iklim krizi, dijitalleşme, otomasyon elektrifikasyon odaklı dönüşümüne liderlik ettiğini belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmanın pozitif değer yaratan iş ve projelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zorlu Enerji olarak geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılamaya yönelik çözümler geliştiriyor ve fayda odaklı hareket ediyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir toplum bilinci ile Okul Destek Derneği iş birliğinde uygulamaya aldığımız Ders Destek Projesi Communitas Awards'da 'Mükemmellik' kategorisinde 'Şirket Toplum Hizmeti/Hayırseverlik', ödülüne layık görüldü. Öğrencilerin eğitime eşit şartlarda erişmesini sağlayarak onların akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükosmanoğlu, üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "ZExperience Programı"nı hayata geçirdiklerini ve programın, Communitas Awards'da ödül alan projelerden biri olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projede, Zorlu Holding'in kurucu ortağı olduğu ve Türkiye'de sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimini destekleyen imece platformu ile birlikte çalışıyoruz. Proje kapsamında saygın akademik kurumların değerli akademisyenleri, alanlarında uzman Zorlu Enerji çalışanları ve Zorlu Grubu kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi kapsamında gönüllü çalışma arkadaşlarımız 'Kıvılcımlar' ile Zorlu Enerji bursiyerlerini bir araya getirerek, teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatının iyi uygulamalarını da paylaşma fırsatı bulduk. Tasarım odaklı düşünme, proje geliştirme ve yönetme, küresel amaçlar ve sürdürülebilirlik, takım çalışması, fikir ve proje gelişimi öğrencilerin en çok ilerleme sağladıkları alanlar oldu. Bu iki eğitim projemiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 'Nitelikli Eğitim' ve 'Eşitsizliklerin Azaltılması' hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor."

Şirketin çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, küresel ölçekteki Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) dahil olarak, Türkiye'de bu taahhütte bulunan ilk enerji şirketi olduk ve 2040 net sıfır emisyon hedefimizi onaylattık. Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını hesaplıyor ve doğrulatıyoruz. Projemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 'Erişilebilir ve Temiz Enerji', 'İklim Eylemi', ve 'Karasal Yaşam'hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ve Communitas Awards'da ödülle taçlanan Net Zero Yol Haritamızla da tüm paydaşlarımıza örnek teşkil etmeye gayret ediyoruz. Bu aldığımız ödüller ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşma konusunda ilham veriyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yenilikçi proje ve uygulamalarla 2024'te toplamda 9 ödüle layık görüldük. Bu ödüller, Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik gelecek yolculuğundaki adanmışlığının birer göstergesidir."

Zorlu Enerji, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeleriyle 2024'te toplam 9 ödüle layık görüldü. Şirket, eğitime ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeleriyle dikkati çekiyor.