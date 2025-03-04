Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu

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Zorlu Holding'de ''Ramazan tebriki'' krizi sonrası istifa eden CEO Cem Köksal'ın yerine yeni gelen isim belli oldu. Holdingde Ömer Yüngül yeni CEO olarak atandı.

04.03.2025 18:33  Güncelleme: 18:51
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Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajı krize neden oldu. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Medyaya yansıyan olayın ardından görevinden istifa eden Köksal, gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

ZORLU HOLDİNG'DE YENİ CEO ÖMER YÜNGÜL

Zorlu Holding'de Köksal'ın yerine yeni CEO atandı. Holdingde yeni CEO Ömer Yüngül oldu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül'ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu'nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
Ömer Yüngül

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

1955 yılında İzmir'de doğan Ömer Yüngül, 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici'de farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 1997 yılında Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000 yılında Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Yüngül, 15 yıllık başarılı Vestel yönetiminin ardından, 2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su oldu. 2024 yılı Haziran ayına kadar CEO olarak görev yapan Yüngül, 2022 yılı itibarıyla üstlendiği Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini halen sürdürüyordu. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babası.

Zorlu Holding\'de yeni CEO belli oldu
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Son Dakika Ekonomi Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • @abdyrahym:
    birde sayin diyolar sizinde o kafada oldugunuz belli ama milletin boykot tokadindan korktuginuz icin acik edemiyorsunuz 59 9 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Hayırlı ramazanlar ceo 31 1 Yanıtla
  • 315701:
    Kelin biri gitti diğeri geldi vesselam bitmiştir. 14 4 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    tamam CEO değişti ama acaba zihniyet değiştimi 4 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    teeekkıro mı kirexü 2 1 Yanıtla
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