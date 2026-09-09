ZUCHEX Fuarı İstanbul'da 36'ncı kez kapılarını açtı

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel ölçekteki ticaret platformlarından ZUCHEX Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 36'ncı kez düzenlenen fuar, 115 ülkeden katılımcıyı, 1500'den fazla markayı ve 120'den fazla ülkeden 30 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, mutfak eşyalarının aynı zamanda Türk kültürünün taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel tasarımlar, ürünler var. Dünyada sayılır bir yerde olmamız da çok değerli. Üreticimizin yanında olmamız, finansa erişim konusunda gerekli katkıyı vermemiz lazım. Bu sektörümüzün gayri safi milli hasılaya daha fazla katkı verebilmesi için finans sektörüyle imalatçılarımızın, iş adamlarımızın daha sıkı işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de İstanbul'un artık bir fuarlar şehri olduğunu kaydederek, "Şu anda 3 ayrı fuarın olması Türkiye'nin ve İstanbul'un fuarlar konusunda nerelere geldiğini gösteriyor. Bu şehirde her yıl düzenlenen onlarca fuarda dünyanın dört bir yanından gelen 10 binlerce ziyaretçi bulunuyor." diye konuştu.

İhracatçı birlikleriyle yurt dışı fuarlarda firmalarla birlikte yer aldıklarını söyleyen Gültepe, "8 ayda 241 fuara katıldık. 153 ticari heyet yaptık. 27 alım heyeti gerçekleştirdik. Bu ay da ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelere 17 ayrı ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Fuarlar ve heyet programları çok önemli. Ancak bu programlardan maksimum verim alabilmemiz için fiyat rekabetinde de güçlü olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gültepe, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan üretim, istihdam ve ihracata yönelik desteklerden memnuniyetini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarının yanı sıra rekabet istikrarının da ön planda tutulacağına yönelik sinyaller verilmesi önemliydi. Ben programın uygulama sürecinde rekabetçiliğimizi geri alacağımız adımların atılacağına yürekten inanıyorum. İhracatta orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmemiz için tüm sektörlerimizin katkı vermesi gerekiyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye'nin iddialı üretim alanlarından biri.

Güçlü bir üretim kapasitesine sahip sektörümüzde metalden plastiğe, camdan seramiğe, elektrikli küçük ev aletlerinden sofra ürününe kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bu ürün yelpazesinin ilk 8 ayda yapmış olduğu ihracat 1,7 milyar dolar. İhracat yapılan ülkelere baktığımız zaman başta Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Fas takip ediyor. İhracatımızın büyük bölümünü Avrupa başta olmak üzere komşu ülkelere yapıyoruz. Daha fazla katma değerli üretime odaklanmalıyız. Pazar çeşitliliğini sadece yakın coğrafyada değil daha farklı ülkelerde yapmalıyız."

"120'den fazla ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi çeken bir fuar"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de fuarın 36'ncısının düzenlendiğini belirterek, "Her seferinde üzerine bir şeyler koyarak bu fuar yapılıyor. 120'den fazla ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi çeken bir fuar. Burada hem mutfak eşyalarından cam ve sofra eşyalarına kadar binlerce ürün sergileniyor. Onlar aynı zamanda bizim estetiğimizin, yaşam kültürümüzün ve kimliğimizin de bir parçası olarak uluslararası pazarlardaki yerimizi de alıyorlar." diye konuştu.

Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'nın en çok ihracat yapılan ülkelerin başında yer aldığını kaydeden Avdagiç, dünya pazarındaki konumu güçlendirmek ve sektörü büyütmek için yeşil dönüşüm, dijitalleşme, tasarım ve AR-GE'ye daha çok zaman ve enerji harcanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yıl 100 bin metrekarelik alanda ve 12 salonda düzenlenen ZUCHEX 2026'da, uluslararası ticaret hacmini daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen Hosted Buyer programı kapsamında VIP satın almacılar ağırlanacak.

Dört gün boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, Hosted Buyer programı, ZuchexTalks ve Designathon gibi etkinliklerle fuarın ticaret, tasarım, inovasyon ve sektörler arası işbirliğinin buluşma noktası olması hedefleniyor.

Yeni ürün ve koleksiyonların yanı sıra yeni işbirlikleri, ihracat bağlantıları ve global pazar fırsatları sağlayacak fuar, 12 Eylül'de sona erecek.