Emekli Aylıkları 2027\'de Yükseliyor

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de ulaşacağı seviye için hesaplamalar devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltmesiyle birlikte emekli zammı tahminleri de değişti.

TÜİK verilerine göre temmuzda TÜFE yüzde 1,78 arttı. Böylece Ocak 2027 zammı için ilk enflasyon verisi belli oldu. Ağustos verisi ise 3 Eylül'de açıklanacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı raporda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklenti yüzde 29,43, alternatif hesaplamada ise yüzde 30,32 olarak öne çıkıyor. Bu senaryolara göre ikinci 6 aylık enflasyonun sırasıyla yüzde 8,70, yüzde 9,92 ve yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL. Yüzde 8,70 zam senaryosunda bu aylık 25 bin 601 TL'ye, yüzde 9,92'de 25 bin 888 TL'ye, yüzde 10,67'de ise 26 bin 65 TL'ye yükselecek. Böylece en yüksek senaryoda en düşük emekli aylığının 26 bin TL'yi aşması bekleniyor. Farklı maaşlar için de hesaplamalar yapıldı: 24 bin TL aylık 26 bin 88 TL ile 26 bin 561 TL arasına, 25 bin TL aylık 27 bin 175 TL ile 27 bin 668 TL arasına, 30 bin TL aylık 32 bin 610 TL ile 33 bin 201 TL arasına, 40 bin TL aylık ise 43 bin 480 TL ile 44 bin 268 TL arasına ulaşacak.

Ocak 2027 zammının kesin oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak. Mevcut rakamlar, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor.