Emekliler Yeni Zamları Yetersiz Buldu - Son Dakika
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Emekliler Yeni Zamları Yetersiz Buldu

Emekliler Yeni Zamları Yetersiz Buldu
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Emekliler, ocak ayında beklenen zam oranlarını yetersiz buluyor, alım güçleri düşüyor.

Temmuz ayında yapılan maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler, zam oranlarını yetersiz buldu. Gözler, yıl sonu enflasyonuyla birlikte Ocak ayında yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Milyonlarca emekli daha kapsayıcı bir artış beklerken, uzmanlar ilk tahminlerini paylaşmaya başladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 zam yapılacağını öngördü. Bu artışla en düşük emekli maaşının 23 bin 500 liradan yaklaşık 25 bin 600 liraya çıkacağını belirtti. Ancak enflasyonist baskılar nedeniyle bu artışların alım gücünü ne kadar koruyacağı tartışılıyor.

Yılmaz, banka promosyonlarına da değindi. 2017'den bu yana 21 kamu ve özel bankanın promosyon desteği sağladığını hatırlatarak, SGK ile anlaşmalı bankalar arasındaki protokolün yenilenmediğini vurguladı. Mevcut durumda 3 yıllık promosyon ödemeleri 8 bin ile 15 bin lira arasında kalıyor. Promosyon ödemelerinde SGK müdahalesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Zammı, Ekonomi, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emekli Emekliler Yeni Zamları Yetersiz Buldu - Son Dakika

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