Emeklilik Sistemi Çıkmaza Girdi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, tasarrufu artırma amacıyla Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı planlarında yer almasına rağmen yasal takvimin daralması ve ekonomik gerçekler nedeniyle çıkmaza girdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bugünkü ortamda maaşlardan yapılacak yüzde 3'lük yeni kesinti işçileri, artan prim yükü de işverenleri isyan noktasına getirdi.