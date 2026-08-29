Emeklilik Sistemi Çıkmaza Girdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, ekonomik koşullar nedeniyle sorunlar yaşıyor ve işçileri zorluyor.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, tasarrufu artırma amacıyla Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı planlarında yer almasına rağmen yasal takvimin daralması ve ekonomik gerçekler nedeniyle çıkmaza girdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bugünkü ortamda maaşlardan yapılacak yüzde 3'lük yeni kesinti işçileri, artan prim yükü de işverenleri isyan noktasına getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Emekli › Emeklilik Sistemi Çıkmaza Girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?