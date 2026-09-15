İngiltere\'de devlet emekli maaşı 13 bin sterlini aşınca vergi riski doğuyor

İngiltere'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren vergi tartışması gündemin üst sıralarına çıktı. Devlet emekli maaşının gelecek yıl yüzde 3, 9'luk ücret artışına paralel yükselerek yıllık 13 bin sterlinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu artışın ardından devlet emekli maaşının mevcut 12 bin 570 sterlinlik kişisel gelir vergisi eşiğini aşması bekleniyor. Böylece yalnızca devlet emekli maaşıyla geçinen kişiler dahi gelir vergisiyle karşı karşıya kalma riskiyle karşılaşabilir.

Hükümet, emeklilerin küçük tutarlarda gelir vergisi ödemek zorunda kalmasını önleyecek bir formül üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin ayrıntılarının gelecek ayki bütçede açıklanması bekleniyor. 15 Eylül 2026'da açıklanan verilere göre İngiltere'de ücretler yüzde 3, 9 arttı. Devlet emekli maaşında uygulanan "triple lock" sistemi nedeniyle gelecek yılki artışın da yüzde 3, 9 olması bekleniyor.

Sisteme göre devlet emekli maaşı; ücret artışı, enflasyon veya yüzde 2, 5 seçeneklerinden hangisi daha yüksekse o oranda artırılıyor. Yeni devlet emekli maaşının mevcut zam tutarı haftalık 241, 30 sterlin seviyesinde bulunuyor. Bu ödemeden tam olarak yararlanabilmek için 35 yıllık National Insurance primi gerekiyor. Herhangi bir devlet emekli maaşına hak kazanmak için ise en az 10 yıllık prim şartı bulunuyor.

Tartışmanın merkezinde 12 bin 570 sterlinlik kişisel gelir vergisi muafiyeti bulunuyor. Devlet emekli maaşının yıllık 13 bin sterlinin üzerine çıkması halinde, yalnızca bu maaşı alan emekliler dahi mevcut eşik nedeniyle gelir vergisi kapsamına girebilecek. Hükümetin önünde iki temel yol bulunuyor: vergi muafiyeti sınırını devlet emekli maaşı tutarının üzerine çıkarmak ya da emeklilerin küçük miktarlardaki vergileri ödemesini engelleyecek yeni bir mekanizma oluşturmak.

Emeklilik Bakanı Torsten Bell, 2025 bütçesinde verilen taahhüdün sürdüğünü belirtti. Bell, kişisel gelir vergisi sınırını yalnızca küçük miktarlarda aşan emeklilerin bu Parlamento döneminde düşük tutarlı vergileri ödeme konusunda idari yükle karşılaşmayacağını söyledi. İngiltere Hazine Bakanlığı da yalnızca tam yeni veya temel devlet emekli maaşı alan ve bunun dışında ek ödemesi bulunmayan kişilerin gelir vergisi ödemeyeceğini açıkladı. Hazine Bakanlığına göre "triple lock" uygulamasının korunması sayesinde 12 milyon emeklinin geliri bu yıl 470 sterline kadar arttı. Bakanlık ayrıca İngiltere'deki kişisel gelir vergisi muafiyetinin G7 ülkeleri arasındaki en yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Muhalefet ise düzenlemeyi eleştiriyor. Gölge Maliye Bakanı Andrew Griffith, mevcut durumun yalnızca devlet emekli maaşıyla yaşayan kişilerin ilk kez vergi faturasıyla karşı karşıya kalmasına yol açabileceğini söyledi. Eski Emeklilik Bakanı ve LCP ortağı Sir Steve Webb, planlanan çözümün farklı emeklilik sistemlerindeki kişiler arasında eşitsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Webb'e göre yalnızca 1 sterlinlik ek gelir, bazı emeklilerin sınırı aşmasına neden olabilir.

Böyle bir durumda kişinin yalnızca bu 1 sterlin üzerinden değil, devlet emekli maaşı nedeniyle de gelir vergisi ödemek zorunda kalabileceği ve ek verginin 88 sterline ulaşabileceği belirtildi. Bu "eşik etkisinin" zaman içinde büyüyerek 2029/30 döneminde 220 sterline ulaşabileceği ifade ediliyor. Sir Steve Webb iki olası çözüm üzerinde duruyor. Bunlardan ilki, bütün emekliler için kişisel gelir vergisi muafiyetinin artırılması. Ancak bu seçeneğin halihazırda vergi ödeyen emeklilere de avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Hesaplamaya göre bu yıl vergi ödeyen 8, 7 milyon emekli bulunuyor. Genel bir muafiyet artışının kamuya maliyetinin 2029/30 itibarıyla 2 milyar sterlini aşabileceği belirtildi.

Diğer seçenek ise düşük tutarlı vergi borçlarının tahsil edilmemesi. Buna göre İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), örneğin 88 sterlin veya daha düşük vergi faturalarını düzenlemeyebilir. Ancak uzmanlar, bu yöntemin de belirli bir tutarın hemen üzerinde geliri bulunan kişiler için yeni bir eşik sorunu yaratabileceğine dikkat çekti.