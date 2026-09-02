SGK borçları için tecil düzenlemesinde 183,3 milyar lira ertelendi - Son Dakika
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SGK borçları için tecil düzenlemesinde 183,3 milyar lira ertelendi

SGK borçları için tecil düzenlemesinde 183,3 milyar lira ertelendi
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SGK prim borçları için 4 Haziran-31 Ağustos 2026'da uygulanan tecil ve taksitlendirme düzenlemesi kapsamında 148 bin 984 işveren ve sigortalı başvurdu. Toplam 183,3 milyar lira borç tecil edilirken, ilk taksitlerde 7,5 milyar lira tahsil edildi; Bakan Işıkhan üretim ve istihdam desteğinin süreceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanan SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirme düzenlemesine ilişkin verileri paylaştı. Düzenleme kapsamında toplam 148 bin 984 işveren ve 4/b'li sigortalı tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulundu.

Başvurular sonucunda 183,3 milyar lira tutarındaki SGK borcu tecil edildi. İlk taksit ödemelerinde ise toplam 7,5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, uygulamayla işverenler ve sigortalılara prim borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlandığını belirterek üretim ve istihdamın desteklenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli SGK borçları için tecil düzenlemesinde 183,3 milyar lira ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGK borçları için tecil düzenlemesinde 183,3 milyar lira ertelendi - Son Dakika
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