Dubai\'de Gayrimenkul Eğitimi ile Rekor Kırıldı

ULUSLARARASI pazarlarda faaliyet gösteren gayrimenkul şirketi AYS Developers, Dubai'de her biri bireysel karekodla kaydedilen 2 bin 500'ü aşkın katılımcının yer aldığı gayrimenkul eğitim oturumu ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırdığını duyurdu.

HRE Properties'in Kurucusu Dr. Nour El-Serougy, Innovation Experts Real Estate Institute ve Al Safi Bank iş birliğiyle gayrimenkul eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Dubai Grand Hyatt Konferans ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte her biri bireysel karekodla kaydedilen katılımcılar, Guinness Dünya Rekorları resmi hakemleri tarafından denetlendi. Katılımcılar arasında Al Ruwad Real Estate ve Biznet Consulting CEO'su Ismael Al Hammadi, FIDU Properties COO'su Nazish Khan, AYS Developers Satış Müdürü Sonia Waters da yer aldı. Şirket, 2 bin 500'ü aşkın katılımcının yer aldığı gayrimenkul eğitim oturumu ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırdığını aktardı.

Yayıncı ve girişimci Kris Fade'in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panel oturumlarında, yüksek büyüme potansiyeline sahip bölgelerde plan dışı satış stratejilerinin yönetilmesine odaklanıldı.

'DEVLET YETKİLİLERİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN BULUŞMA NOKTASI OLDU'

Devlet yetkilileri ve sektör temsilcilerinin yer aldığı etkinlik hakkında açıklamada bulunan AYS Developers CEO'su Yulia Loshchukhina, "Biz sadece ev inşa etmiyoruz; kalıcı miraslar yaratıyoruz. Bir dünya rekoru kırmak, bizim düşünce biçimimizi yansıtıyor: Cesur, vizyoner ve etkili. Böyle tarihi bir başarıya imza atmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

Satış Müdürü Sonia Waters ise şunları söyledi: "Bu başarı, bir vizyonun harekete dönüşmesinin gücünü gösteriyor. Binlerce profesyonelin aynı amaç etrafında birleşmesi gerçekten ilham vericiydi. AYS olarak sadece satış yapmıyor, geleceği inşa ediyoruz."

'BU REKOR, KÜRESEL ÇAPTA BİR EĞİTİM HAREKETİNİN BAŞLANGICI'

Innovation Experts Real Estate Institute Kıdemli Öğretim Görevlisi, HRE Properties Kurucusu Dr. Nour El-Serougy, etkinliğe dair, "Bu oturum bir rekor kırmanın ötesinde, sektöre eğitim mirası bırakmakla ilgiliydi. Bölgenin en kararlı profesyonellerini bir araya getirdiğimiz bu buluşmanın, sektörel bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" derken, Innovation Experts Real Estate Institute CEO'su Mohammed Mousa ise şu ifadeleri kullandı: "Bu rekor sadece rakamlardan ibaret değil. Aynı zamanda küresel çapta bir eğitim hareketinin de başlangıcı. Dubai'den dünyaya, tutkuyla birleşen vizyoner bakış açılarının neler başarabileceğini gösterdik" ifadelerini kullandı.

Şirket, önümüzdeki dönemde Dubai Islands bölgesinde konumlanacak, toplam 1 milyar Dirhem değerindeki projelerden oluşan Heritage Collection serisini piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Bu projeler, Dubai 2040 Kentsel Ana Planı kapsamında şekillenen sürdürülebilir kentleşme vizyonunun da önemli bir parçası olacağı aktarıldı.