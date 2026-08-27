Astor Enerji 2026 H1 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

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(İSTANBUL) – Türkiye'nin transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticilerinden Astor Enerji, 2026 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını ve yatırım hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Yılın ilk yarısında net dönem karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artıran şirket, 1,93 milyar dolarlık bekleyen sipariş portföyü ve 1,1 milyar dolarlık yıl sonu ciro hedefi açıkladı. Şirket yönetimi, Türkiye'deki kapasite artışının ardından 2027 yılında ABD'de doğrudan üretim tesisi kurmak üzere somut adımlar atacaklarını açıkladı.

Basın toplantısına Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Astor Enerji Genel Müdürü (CEO) Hakan Ünsal, Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan ve Astor Enerji Yatırımcı İlişkileri Müdürü Banu Çamlıtepe katıldı.

NET KAR 4,6 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Toplantıda paylaşılan finansal tablolara göre, Astor Enerji 2026 yılının ilk yarısında net dönem karını yüzde 88 artışla 2 milyar 476 milyon TL'den 4 milyar 646 milyon TL'ye yükseltti. Yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karı ise 2 milyar 707 milyon TL oldu.

Şirketin ilk 6 aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 19,2 milyar TL'ye ulaşırken, esas faaliyet karı yüzde 26 artışla 6,36 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK'ü 6,8 milyar TL, FAVÖK marjı yüzde 35 ve net kar marjı yüzde 24 olarak kaydedildi.

Toplam özkaynaklarını 31 Aralık 2025'teki 39,2 milyar TL seviyesinden 43,8 milyar TL'ye çıkaran Astor Enerji'nin finansal borçları 5,9 milyar TL, nakit ve finansal yatırımlarının toplamı ise 17,5 milyar TL oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 11,5 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı 3,7 milyar TL olurken, şirketin devam eden yatırımlarının toplam büyüklüğü 6,49 milyar TL'ye ulaştı. 450 milyon dolarlık yatırım programında birinci ve ikinci faz tamamlanırken, üçüncü ve dördüncü faz yatırımlarının yıl sonunda tamamlanarak 2027 başında devreye alınması hedefleniyor.

CFO OLCAY DOĞAN: "ULUSLARARASI BANKALARLA KREDİ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

İlk yarı sonuçları, finansman stratejisi ve likidite yönetimine ilişkin açıklamalarda bulunan Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, şunları kaydetti:

"İlk 6 ayda yüzde 7'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Geçen sene ilk 6 ayı 384 milyon dolarla kapatmıştık, bu sene aynı dönemde yaklaşık 413 milyon dolarlık bir ciromuz var. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha güçlü büyüme rakamları göreceğiz. Yıl sonu itibarıyla 1,1 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz.

Biz Astor Enerji olarak öz kaynakları güçlü bir firmayız. 250 milyon dolar civarında yaklaşık net nakit pozisyonumuz var şu anda bilanço yapısı itibarıyla baktığımızda. Biz yatırımları uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek istiyoruz ve güvenlik kiti olarak bir işletme sermayesi ihtiyacı için belli bir likiditeyi sürekli olarak kasamızda bulundurmak istiyoruz. Bununla ilgili de yatırımlara biz öz kaynaklarımızla başladık şu anda. Bir önceki yatırımımız da öyleydi. Tabii süreç içinde görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. Uluslararası iki bankayla kredi çalışmamız devam ediyor. Bu ay içinde onu sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli, yani 2 yıl ödemesiz dönem, 7 yıl, 9 yıla varan vadelerde kredilerle yeni yatırımımızı finanse etmeyi öngörüyoruz."

"1,9 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞİN 1,3 MİLYAR DOLARI AMERİKA'DAN"

Sipariş yapısı, kar marjları ve dikey entegrasyon yatırımlarına değinen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şu anda 1,9 milyar dolar bekleyen siparişimiz var ve bunun önemli bir kısmı, 1,3 milyar dolarlık kısmı Amerika siparişlerinden oluşuyor. Kalan kısım da yurt içi siparişler ve diğer ihracat bölgelerine yapacağımız, oradan aldığımız siparişlerden oluşuyor. Şimdi burada bizim ürün grubu bazında güç trafoları ihracatımızın önümüzdeki dönemde artıyor olduğunu göreceğiz. Bekleyen siparişler bunu destekliyor zaten. Şu anda bizim bekleyen siparişlerimizin yüzde 86'sı güç trafosu ürününden oluşuyor.

Bununla beraber biz diğer ürün gruplarımızın satışıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz ama şu anki backlog yapısı bunu gösteriyor. Burada bizim hem güç trafolarının kar marjları daha yüksek hem de ihracat tarafındaki kar marjlarımız daha yüksek. Önümüzdeki dönemde o anlamda biz EBITDA marjımızın ya da brüt kar marjımızın artmaya devam edeceğini göreceğiz.

Tabii içeride maliyetleri azaltıcı birtakım tedbirler ve çalışmalar da yapıyoruz. Operasyonel verimliliklerin artırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Dikey entegrasyon kapsamında iletken fabrikası kurduk. Orada bakır, alüminyum gibi iletkenleri kendi tesislerimizde üreteceğiz. Bu bize bir maliyet avantajı sağlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz bu kar marjlarını koruyacağımızı düşünüyoruz. Şu anda yüzde 35'ler seviyesinde bir EBITDA marjımız var, yüzde 24 net kar marjımız. Bu seviyeleri önümüzdeki dönemde de korumayı hedefliyoruz."

"2027'DE AMERİKA'DA YATIRIMA BAŞLAYACAĞIZ"

ABD pazarına yönelik somut yatırım planlarını aktaran Doğan, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Tabii bu arada Amerika tarafından güçlü siparişler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Orada müşteri tabanımızın genişletilmesiyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Amerika bizim için önemli bir pazar. Orada çok önemli altyapı ihtiyaçları var, çok yeni yatırımlar yapılıyor, oradan kaynaklanan ihtiyaçlar var. Biz bu talebi karşılayabilmek için şu anda Türkiye'de bir kapasite artışı yatırımı yaptık.

Bu yatırımın tamamlanmasıyla beraber biz yatırımı Amerika'ya taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yatırımımız tamamlandıktan sonra da Amerika'da inşallah bir yatırıma başlayacağız. 2027 yılı için de bununla ilgili somut adımlar atmaya başlamış olacağız. Hedefimiz kısa vadede Amerika'da üretim yapabilir hale gelmek. Belki montaj hattı olabilir, daha sonra onu üretim hattına dönüştürebileceğimiz bir yatırım. Kısa vadede Türkiye'deki yatırımın ardından biz Amerika'da yatırıma başlayacağız. Astor Enerji olarak biz yatırım yapmayı seviyoruz, büyümeyi seviyoruz. Proaktif olmaya çalışıyoruz. Yani talebi önceden öngörerek yatırımları talep gerçekleşme döneminde devreye alarak burada pazar payımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."