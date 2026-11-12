Astor Enerji'nin üçüncü çeyrek satış geliri yüzde 33 artarak 13,3 milyar TL oldu - Son Dakika
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Astor Enerji'nin üçüncü çeyrek satış geliri yüzde 33 artarak 13,3 milyar TL oldu

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Astor Enerji\'nin üçüncü çeyrek satış geliri yüzde 33 artarak 13,3 milyar TL oldu
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Astor Enerji, 2026'nın ilk dokuz ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 33,6 milyar TL'ye çıkardı. Şirket üçüncü çeyrekte satış gelirini yüzde 33 artışla 13,3 milyar TL'ye taşırken ilk dokuz ayda 1,68 milyar TL net dönem karı elde etti.

(İSTANBUL) - Astor Enerji, 2026 yılının dokuz ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 33,6 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin aynı dönemdeki brüt karı yüzde 25 artışla 13,9 milyar TL'ye, esas faaliyet karı ise yüzde 31 artışla 10,9 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrekte de büyümesini sürdüren Astor Enerji, temmuz-eylül döneminde 13,3 milyar TL satış geliri elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış kaydetti.

Şirketin faaliyet performansındaki gelişim, esas faaliyet karına da yansıdı. Astor Enerji'nin esas faaliyet karı, 2026 yılının dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 10,9 milyar TL'ye ulaştı. 2025 yılının aynı döneminde 8,3 milyar TL seviyesinde bulunan bu rakam, şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği karlılığı artırdığını gösterdi.

Üçüncü çeyrek sonuçları da bu gelişimi destekledi. Astor Enerji, temmuz-eylül döneminde 13,3 milyar TL hasılat elde ederken brüt karını 5,6 milyar TL'ye, esas faaliyet karını ise 4,2 milyar TL'ye taşıdı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre satış gelirlerinde yüzde 33, brüt karda yüzde 50 ve esas faaliyet karında yüzde 40 artış kaydedildi.

"ESAS FAALİYET KARIMIZDA YÜZDE 40 ARTIŞ ELDE ETTİK"

Astor Enerji CFO'su Olcay Doğan, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Astor Enerji, 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,68 milyar TL net dönem karı elde etti. Bu yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerimizde, brüt karımızda ve esas faaliyet karımızda kaydettiğimiz artış, şirketimizin ana faaliyetlerindeki büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle üçüncü çeyrekte satış gelirlerimizde yüzde 33, brüt karımızda yüzde 50 ve esas faaliyet karımızda yüzde 40 artış elde ettik. Bu sonuçları, üretim ve satış faaliyetlerimizin finansal performansımıza yansıması açısından önemli buluyoruz.

"YATIRIMLARIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Finansal yatırımlarımızdan kaynaklanan gelir dalgalanmalarını kalıcı olarak önlemek, finansal risklerimizi etkin bir şekilde yönetmek amacıyla hazırladığımız risk yönetimi politikasını uygulamaya alarak finansal risklerimizin etkin bir şekilde yönetilmesi ile yatırımlarımızın sürdürülebilir büyümesini destekleyeceğiz.

Önümüzdeki dönemde de finansal sonuçlarımızı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek operasyonel performansımızı ve mali yapımızı güçlendirmeye odaklanacağız."

Kaynak: ANKA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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