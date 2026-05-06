İstanbul Havalimanı'nda Sessiz Dönem

06.05.2026 11:38
10 Mayıs 2026'dan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sesli anonslar azaltılacak, dijital bilgilendirme artırılacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda 10 Mayıs 2026 itibarıyla terminal genelindeki yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliğini artırarak yapılan anons sayısını azaltacak "sessiz havalimanı" uygulaması başlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, HALİNKOK (Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi) ve Airport Operations Committee (AOC) toplantılarında terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 10 Mayıs Pazar günü itibarıyla "sessiz havalimanı" uygulaması devreye alınıyor. Uygulama kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar (istisnai durumlar) dışında anons yapılmayacak.

Yolcu deneyimini destekleyen bütüncül yaklaşım

Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından (FIDS), tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından (uygulama ve SMS/e-posta bildirimleri), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden ve SAVVy Dijital Asistanı kullanarak takip edebilecek.

Artan yolcu hacmi, çeşitlenen seyahat ihtiyaçları ve yoğun operasyonel yapı doğrultusunda terminal genelinde yalnızca gerekli görülen anonslar yapılacak. Operasyonel açıdan zorunlu olmayan ve tekrar eden anonslar minimum seviyeye indirilecek.

Dünya genelinde birçok uluslararası havalimanında yaygın şekilde kullanılan sessiz havalimanı yaklaşımıyla havalimanlarında anons sayısı ve kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Acil durumlar, güvenlik ile ilgili kritik bilgilendirmeler ve istisnai durumların yol açtığı operasyonel zorunluluklar haricinde anons yapılmayacağı için yolcuların uçuş takibini biniş (boarding) kapılarından kontrol etmesi ve kapı kapanış saatlerine dikkat etmesi önem kazanıyor.

Sabiha Gökçen Terminali'nde "sessizlik" dönemi

Sessiz Havalimanı uygulaması, yalnızca anons süreçlerine yönelik bir düzenleme olmanın ötesinde, terminal deneyimini bütüncül şekilde ele alan bir yaklaşımın parçası olarak hayata geçiriliyor.

"Sessiz havalimanı" uygulaması ile birlikte, yolcuların terminal içerisinde geçirdiği süre boyunca ihtiyaç duyduğu bilgiye farklı kanallar aracılığıyla erişebilmesi; seyahat sürecinin daha planlı yönetilmesini desteklerken, yön bulma, kapı takibi ve uçuş süreçlerinin daha kolay takip edilmesine de imkan tanıyor."

Dijital kanallar, mobil uygulama ve SAVVy ile kesintisiz bilgi akışı

Uygulama kapsamında yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliği artırılarak çok kanallı bir iletişim yapısı oluşturuldu. Terminal genelinde konumlandırılmış uçuş bilgi ekranları (FIDS) ve kapı (gate) ekranları üzerinden sunulan anlık bilgilere ek olarak, İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması aracılığıyla da yolcular uçuşlarına ilişkin güncel gelişmeleri takip edebiliyor.

Mobil uygulama üzerinden sağlanan uçuş takibi ve anlık bildirimler sayesinde yolcuların seyahat süreçlerine ilişkin bilgilere hızlı şekilde erişimi destekleniyor. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde uçuş süreçlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın üretken yapay zeka destekli dijital asistanı SAVVy de uygulamanın destekleyici unsurları arasında yer alıyor. Web sitesi, mobil uygulama ve kısa süre önce devreye alınan WhatsApp entegrasyonu üzerinden hizmet veren SAVVy; uçuş bilgileri, terminal hizmetleri, kapı bilgileri, terminal yönlendirmeleri ve havalimanı deneyimine ilişkin sorulara anlık yanıt sunuyor.

WhatsApp entegrasyonu sayesinde yolcular SAVVy üzerinden uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgilere erişebiliyor, terminal süreçlerine ilişkin destek alabiliyor ve seyahat süreçlerini tek bir kanal üzerinden kolaylıkla yönetebiliyor.

Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde 7/24 hizmet veren SAVVy, yolcuların bilgiye erişim süreçlerini hızlandırırken dijital yolcu deneyiminin daha erişilebilir, kullanıcı odaklı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Küresel uygulamalarla uyumlu hizmet anlayışı

Sessiz Havalimanı yaklaşımı, dünya genelinde birçok uluslararası havalimanında uygulanan çağdaş yolcu deneyimi uygulamaları arasında yer alıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, hayata geçirdiği uygulama ile birlikte yolcu memnuniyetine yönelik çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda küresel havacılık standartlarıyla uyumlu hizmet yaklaşımını güçlendirmeye devam ediyor.

Teknoloji odaklı, kullanıcı deneyimini merkeze alan hizmet süreçlerini sürekli geliştirmeyi hedefleyen ISG, terminal deneyiminin farklı aşamalarında erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
