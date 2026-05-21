Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé: Performansın Yeni Tanımı

(İSTANBUL) - Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, performansı yeniden tanımlıyor. En uç noktada güç, muazzam sürekli performans, son derece hassas sürüş dinamikleri ve heyecan verici AMG yoğun sürüş deneyimiyle dört kapılı spor otomobil, performansı ve sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyor.

4-Kapı Coupé, yüksek performanslı AMG.EA mimarisine dayanıyor ve bu sayede Affalterbach'ın öncü ruhunu sayısız dünya ilkiyle ortaya koyuyor. Bunun merkezinde, bir seri üretim elektrikli araçta ilk kez kullanılan, özellikle yüksek performans için tasarlanmış yeni bir sürüş sistemi yer alıyor. Yüksek performanslı bir batarya ile birleştirilen, eksenel akı motorları olarak adlandırılan yeni ve son derece yenilikçi bir elektrik motoru teknolojisi kullanıyor.

Sonuç, yalnızca azami güç sunmakla kalmayan, aynı zamanda bunu tekrar tekrar ve sürekli olarak gerçekleştirebilen, böylece yüksek performans segmentindeki standardı yeniden belirleyen bir sürüş ünitesi... Mercedes-AMG, bu teknolojinin yapabileceklerini geçen yıl CONCEPT AMG GT XX'in Nardò'daki muhteşem rekor sürüşüyle kanıtladı.

Teknoloji prototipi, yedi gün 13 saatte 40 bin kilometreden fazla yol kat ederek, kelimenin tam anlamıyla sekiz günde dünya turu gerçekleştirirken bu süreçte toplam 25 uzun mesafe rekorunu kırdı.

Müşteriler, iki güçlü motor arasında seçim yapabilecek: Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé ve Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé.

Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé | karma enerji tüketimi: 21,0-17,9 kWh/100 km | karma CO2 emisyonu: 0 g/km | CO2 sınıfı: A

Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé | karma enerji tüketimi: 21,0-17,8 kWh/100 km | karma CO2 emisyonu: 0 g/km | CO2 sınıfı: A

TEMEL ÖZELLİKLER

Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé bir mühendislik şaheseri. Çok sayıda yenilik ve dünya ilkiyle kullanıcılara daha önce hiç olmadığı kadar yüksek performans, duygu ve sürüş keyfi sunuyor.

Devrim niteliğinde bir yaklaşımdan güç alıyor: İlk kez tamamen elektrikli bir seri üretim araç olan yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé'de eksenel akı motoru kullanılıyor. Spor otomobil, bu son derece yenilikçi elektrik motorlardan ikisi arka aksta, biri önde olmak üzere üç tanesini kullanıyor. Birlikte, 860 kW'a (1.169 bg) kadar toplam çıkış sunuyorlar. Buna, yalnızca muazzam değil aynı zamanda sürekli kullanılabilir gücü garanti eden ve etkileyici derecede hızlı enerji emilimi ve yüksek güç yoğunluğuyla birleşen bir yüksek performanslı batarya yaklaşımı eşlik ediyor.

Etkileyici performans: 0'dan 100 km/s'e sprint yalnızca 2,1 saniyede tamamlanırken, araç 0'dan 200 km/s'e çıkmak için yalnızca 6,4 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Azami hız ise 300 km/s (opsiyonel Drivers Paketi ile).

Etkileyici şarj hızı: Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé yalnızca yolda değil, şarj istasyonunda da hızlı. 600 kW şarj kapasitesi sayesinde yalnızca 10 dakikada 460 kilometrenin üzerinde menzil gidebilecek kadar şarj olabiliyor. yüzde 10'dan yüzde 80'e (SoC) tipik şarj döngüsü için yalnızca 11 dakika gerekiyor.

V8 sürüş heyecanı programlandı: V8 motorları sevenler bu arabayı çok sevecek. Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, AMG FORCE S+ modunda, simüle edilmiş vites değişimleri sırasında çekiş gücünün kesilmesi dahil dokunsal-sürükleyici bir deneyimle birleştirilen, son derece özgün bir AMG imzalı V8 ses şöleni sunuyor. Merkezi tüp tasarımında uyarlanmış sürücü ekranı, yüksek performanslı bir V8 spor araba algısını mükemmelleştiriyor. Bu mod etkinleştirildiğinde, yüksek güçlü bir V8 araçta oturuyormuş gibi hissediliyor ve duyuluyor.

Profesyonel düzeyde sürüş dinamikleri: Sürücüler, AMG RACE ENGINEER ile Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé'nin dinamiklerini sürüş tarzlarına özel şekilde uyarlayabiliyor. Akıllı bir şekilde bağlantılı olan donanım ve yazılım sayesinde tepki, çekiş gücü ve viraj alış hassas şekilde kontrol edilebiliyor. Bu sayede AMG RACE ENGINEER çevikliği keskinleştiriyor ve sürüş deneyimini etkileyici yeni bir seviyeye taşıyor.

Aktif Aerodinamik: Kontrolsüz gücü yola en iyi şekilde aktarmak için dört kapılı spor aracın aerodinamiği maksimum dinamizm ve verimlilik için her sürüş durumuna şimşek hızıyla uyum sağlıyor. 4-Kapı Coupé, iki aktif AEROKINETICS venturi akışı ve aktif AEROKINETICS arka difüzörü gibi birçok yenilikçi geliştirmeye sahip.

