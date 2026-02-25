Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat - Son Dakika
Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat

Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat
25.02.2026 11:11
Okan Buruk\'u İtalya\'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat
Juventus rövanşı için İtalya’ya giden Okan Buruk, taraftarlar tarafından “İmparator” tezahüratlarıyla karşılandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele için İtalya’ya gitti.

“İMPARATOR OKAN BURUK” TEZAHÜRATLARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların “İmparator Okan Buruk” tezahüratları dikkat çekti. Okan Buruk’un taraftarları selamladığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    sinek 3 lü ne imparatoru 7 18 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    tor bile olamaz impayı bırak 7 14 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
