Okan Buruk\'u İtalya\'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele için İtalya’ya gitti.

“İMPARATOR OKAN BURUK” TEZAHÜRATLARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların “İmparator Okan Buruk” tezahüratları dikkat çekti. Okan Buruk’un taraftarları selamladığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.