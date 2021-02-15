Son Dakika Game Haberleri

15:01 Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi tanıtıldı Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi'nin tanıtımında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum" dedi.

06:42 17 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

16:03 GamersHub Türkiye'ye başvurular 19 Şubat'ta sona erecek Mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak ve sektör gelişimine altyapıdan destek vermek için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle başlatılan GamersHubTürkiye'ye başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.

11:53 Son dakika! Kovid-19 aşısında rekabet kızışırken küresel eşitsizlik derinleşiyor Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç noktası olan Çin'de salgının kontrol altına alınmasından sonra uluslararası toplum, pandeminin uluslararası ilişkiler üzerindeki muhtemel etkilerini tartışıyor.

06:42 14 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 14 Şubat 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:42 13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:42 12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 12 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

11:07 3 genç girişimcinin geliştirdiği mobil oyun 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaştı Samsun'da bir araya gelen 2'si kardeş 3 genç girişimci, geliştirdikleri mobil oyunla 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

06:42 11 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Şubat 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

16:29 Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor League of Legends ve Valorant'ın yapımcısı olan Riot Games, eski bir çalışanı tarafından açılan haksız fesih ve cinsiyet ayrımcılığı iddiasıyla suçlanan Riot Games CEO'su Nicolo Laurent hakkında iç soruşturma başlattı.

15:47 YEDAM'ların tüm illere yaygınlaştırılmasında sona gelindi Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, pilot uygulamasını İstanbul'da yaptıkları Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) 81 ile yaygınlaştırılmasında sona gelindiğini söyledi.

14:11 Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "(Yeni AFAD uygulaması) Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek" Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yeni bir uygulama geliştirildiğini belirterek "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek.

06:42 10 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

10:27 Turkcell'in 'Gameventure' programına yazılımcılardan yoğun ilgi Dijital operatör Turkcell'in, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve yerli yazılımcı istihdamını desteklemek amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği ile başlattığı 'Gameventure' programına başvuru süresi, yoğun ilgi sebebiyle 26 Şubat'a kadar uzatıldı.

06:42 07 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 07 Şubat 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:42 06 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 06 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12:38 Arkadaşlık sanal, tehlike gerçek Covid-19 nedeniyle çocuklar, artık teknolojiyle eskisinden çok daha içli dışlı. Sokakta göz önünde oyun oynayan çocuklar, artık sanal dünyaya taşındı.

06:42 05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 05 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12:26 Valorant 2.02 yama notlarını yayınladı Valorant oyuncuları tarafından beklenen yeni Valorant güncellemesi 2.02 yama notları yayınlandı. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant'ın yeni güncellemesiyle birlikte, artık oyuncular tüfekle koştukları sırada rakiplerini vurmakta zorlanacaklar. Valorant yeni skin delipop 2 geldi mi?

11:23 Total War: Warhammer 3 serisi ile geri dönüyor: Total War Warhammer 3 fiyatı ne kadar? Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri Geliştirici olan Creative Assembly ve yayıncı Sega tarafından hazırlanan Total War serisinin üçüncü oyunu resmi olarak açıklandı. Total War: Warhammer 3, 2021 yılı içerisinde masaüstü kullanıcı tarafından oynanabilecek, oyun aynı zamanda Türkçe altyazı desteği sunacak. Total War: Warhammer 3 pc sistem gereksinimleri belli oldu mu?

06:42 04 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 04 Şubat 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

15:10 Günün espor karşılaşmaları: 3 Şubat LOL, FIFA, CSGO espor maçları ne zaman yapılacak? Ocak 2021 itibarıyla başlayan espor karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçları arasında bulunan LOL, CSGO ve FIFA karşılaşmaları 3 Şubat'ta devam ediyor. League of Legends Pro League, Prime League karşılaşmaları haberimizde.

11:59 Samsung'dan yeni TV modelleri "Her yerde herkese uygun ekranlar" vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle küresel TV liderliğinin 15. yılına giren Samsung, Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle TV'leri ile televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak.

09:33 Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

23:47 Yeni Malatyaspor, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

23:43 Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor kadrosuna 7 yeni ismi kattı Gelen son dakika haberlerine göre Yeni Malatyaspor ara transfer döneminde 7 yeni ismi kadrosuna kattığını açıkladı.

06:42 31 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 31 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

18:10 Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor Manipülasyon suçundan sabıkalı ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweetlerle piyasaları yerinden oynatıyor. Sanal para birimi Bitcoin ve Dogecoin'in yanı sıra GameStop, Signal gibi markalar hakkında tweet atıp borsadaki değerinin yükselmesine neden olan Musk, bazı büyük yatırımcılar tarafından piyasaları manipüle etmekle suçlanıyor.

06:42 30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

10:29 Son dakika... Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu Son dakika haberleri... ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor.

16:28 Rainbow Six Siege davranış kurallarını yayıncılar için geliştirdi Yeni yamasıyla gündeme gelen Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de davranış kuralları değiştirilerek yayıncıların haklarını korumak adına sistem geliştirildi. Rainbow Six Siege yeni güncellemesinde yer alan davranış kuralları nelerdir? Rainbow Six Siege güncellemesi neleri içeriyor?

15:55 The 100 Candles Game Filmi The 100 Candles Game filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The 100 Candles Game filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12:27 Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Krogsgaard: "Türkiye'nin büyüme potansiyeline güveniyoruz" Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi (CEO) Lars Bondo Krogsgaard, rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye'de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu ve Türkiye'nin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirtti.

06:42 28 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 28 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:42 27 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:42 26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 26 Ocak 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

04:58 24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 24 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:42 23 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12:43 Son dakika haberi! "Özellikle son beş yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracak" Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugüne kadar savunma sanayimiz çok iyi işler başardı ancak ben inanıyorum ki özellikle son beş yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içerisinde ülkemizi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracak" dedi.

12:09 Bakan Varank: Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan İHA'ları göreceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye'yi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracağını belirterek, "İnanıyorum ki Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan 'Bayraktar'ların ve 'Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

09:45 Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin direktör yardımcısı Denis Logunov, ilk aşı yapılan çalışanlarının virüse karşı bağışıklıklarının 9 aydır sürdüğünü söyledi. Açıklama aşıların ortalama koruma süresinin 6 ay olduğunu belirten bilim insanlarını da şaşırttı.

06:42 21 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 21 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

14:01 Pamukkale Belediyesporlu Fadi'ye olimpiyat daveti - Pamukkale Belediyesporlu Fadi'ye olimpiyat daveti Fadi, Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda mücadele verecek Fadi;

06:42 20 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

13:55 NVIDIA GeForce NOW, Turkcell'in yeni oyun platformu Gameplus iş birliği ile Türkiye sunucularında Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW, Gameplus iş birliği ile Türkiye sunucuları üzerinden hizmet verecek.

11:19 Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği Siemens Gamesa ve Siemens Energy, rüzgar gücüyle hidrojen üretmeye yönelik iş birliğiyle 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor.