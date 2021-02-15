Son Dakika Game Haberleri

- 15:27 Son dakika haberleri | Bakan Soylu'nun katılımıyla GAMER Muhabere Sistemi'nin tanıtımı yapıldı
Son dakika haber... Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Muhabere Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.
- 15:01 Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi tanıtıldı
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi'nin tanıtımında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum" dedi.
- 06:42 17 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
17 Şubat 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- Dün 16:03 GamersHub Türkiye'ye başvurular 19 Şubat'ta sona erecek
Mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak ve sektör gelişimine altyapıdan destek vermek için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle başlatılan GamersHubTürkiye'ye başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.
- 15.02.2021 11:53 Son dakika! Kovid-19 aşısında rekabet kızışırken küresel eşitsizlik derinleşiyor
Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç noktası olan Çin'de salgının kontrol altına alınmasından sonra uluslararası toplum, pandeminin uluslararası ilişkiler üzerindeki muhtemel etkilerini tartışıyor.
- 14.02.2021 06:42 14 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Şubat 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 13.02.2021 06:42 13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 12.02.2021 06:42 12 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 11.02.2021 11:07 3 genç girişimcinin geliştirdiği mobil oyun 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaştı
Samsun'da bir araya gelen 2'si kardeş 3 genç girişimci, geliştirdikleri mobil oyunla 3 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.
- 11.02.2021 06:42 11 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
11 Şubat 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 10.02.2021 16:29 Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor
League of Legends ve Valorant'ın yapımcısı olan Riot Games, eski bir çalışanı tarafından açılan haksız fesih ve cinsiyet ayrımcılığı iddiasıyla suçlanan Riot Games CEO'su Nicolo Laurent hakkında iç soruşturma başlattı.
- 10.02.2021 15:47 YEDAM'ların tüm illere yaygınlaştırılmasında sona gelindi
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, pilot uygulamasını İstanbul'da yaptıkları Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) 81 ile yaygınlaştırılmasında sona gelindiğini söyledi.
- 10.02.2021 14:11 Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "(Yeni AFAD uygulaması) Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek"
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yeni bir uygulama geliştirildiğini belirterek "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek.
- 10.02.2021 06:42 10 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Şubat 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 08.02.2021 10:27 Turkcell'in 'Gameventure' programına yazılımcılardan yoğun ilgi
Dijital operatör Turkcell'in, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve yerli yazılımcı istihdamını desteklemek amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği ile başlattığı 'Gameventure' programına başvuru süresi, yoğun ilgi sebebiyle 26 Şubat'a kadar uzatıldı.
- 07.02.2021 06:42 07 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
07 Şubat 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 06.02.2021 06:42 06 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
06 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 05.02.2021 12:38 Arkadaşlık sanal, tehlike gerçek
Covid-19 nedeniyle çocuklar, artık teknolojiyle eskisinden çok daha içli dışlı. Sokakta göz önünde oyun oynayan çocuklar, artık sanal dünyaya taşındı.
- 05.02.2021 06:42 05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
05 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 04.02.2021 12:26 Valorant 2.02 yama notlarını yayınladı
Valorant oyuncuları tarafından beklenen yeni Valorant güncellemesi 2.02 yama notları yayınlandı. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant'ın yeni güncellemesiyle birlikte, artık oyuncular tüfekle koştukları sırada rakiplerini vurmakta zorlanacaklar. Valorant yeni skin delipop 2 geldi mi?
- 04.02.2021 11:23 Total War: Warhammer 3 serisi ile geri dönüyor: Total War Warhammer 3 fiyatı ne kadar? Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri
Geliştirici olan Creative Assembly ve yayıncı Sega tarafından hazırlanan Total War serisinin üçüncü oyunu resmi olarak açıklandı. Total War: Warhammer 3, 2021 yılı içerisinde masaüstü kullanıcı tarafından oynanabilecek, oyun aynı zamanda Türkçe altyazı desteği sunacak. Total War: Warhammer 3 pc sistem gereksinimleri belli oldu mu?
- 04.02.2021 06:42 04 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
04 Şubat 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 03.02.2021 15:10 Günün espor karşılaşmaları: 3 Şubat LOL, FIFA, CSGO espor maçları ne zaman yapılacak?
Ocak 2021 itibarıyla başlayan espor karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçları arasında bulunan LOL, CSGO ve FIFA karşılaşmaları 3 Şubat'ta devam ediyor. League of Legends Pro League, Prime League karşılaşmaları haberimizde.
- 02.02.2021 11:59 Samsung'dan yeni TV modelleri
"Her yerde herkese uygun ekranlar" vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle küresel TV liderliğinin 15. yılına giren Samsung, Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle TV'leri ile televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak.
- 02.02.2021 09:33 Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu
Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.
- 01.02.2021 23:47 Yeni Malatyaspor, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
- 01.02.2021 23:43 Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor kadrosuna 7 yeni ismi kattı
Gelen son dakika haberlerine göre Yeni Malatyaspor ara transfer döneminde 7 yeni ismi kadrosuna kattığını açıkladı.
- 01.02.2021 12:58 Gümüş, Reddit kullanıcılarının toplu alımları sonrası son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Sosyal medya ağı Reddit üzerinden yapılan çağrılar sonrası gümüşe talep arttı.
- 31.01.2021 06:42 31 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
31 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 30.01.2021 18:10 Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor
Manipülasyon suçundan sabıkalı ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweetlerle piyasaları yerinden oynatıyor. Sanal para birimi Bitcoin ve Dogecoin'in yanı sıra GameStop, Signal gibi markalar hakkında tweet atıp borsadaki değerinin yükselmesine neden olan Musk, bazı büyük yatırımcılar tarafından piyasaları manipüle etmekle suçlanıyor.
- 30.01.2021 06:42 30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 29.01.2021 10:29 Son dakika... Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu
Son dakika haberleri... ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor.
- 28.01.2021 16:28 Rainbow Six Siege davranış kurallarını yayıncılar için geliştirdi
Yeni yamasıyla gündeme gelen Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de davranış kuralları değiştirilerek yayıncıların haklarını korumak adına sistem geliştirildi. Rainbow Six Siege yeni güncellemesinde yer alan davranış kuralları nelerdir? Rainbow Six Siege güncellemesi neleri içeriyor?
- 28.01.2021 15:55 The 100 Candles Game Filmi
The 100 Candles Game filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The 100 Candles Game filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 28.01.2021 12:27 Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Krogsgaard: "Türkiye'nin büyüme potansiyeline güveniyoruz"
Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi (CEO) Lars Bondo Krogsgaard, rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye'de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu ve Türkiye'nin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirtti.
- 28.01.2021 06:42 28 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
28 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 27.01.2021 06:42 27 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 26.01.2021 06:42 26 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
26 Ocak 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 24.01.2021 04:58 24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 23.01.2021 19:59 Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları protesto edildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi.
- 23.01.2021 06:42 23 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
23 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 21.01.2021 12:43 Son dakika haberi! "Özellikle son beş yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracak"
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugüne kadar savunma sanayimiz çok iyi işler başardı ancak ben inanıyorum ki özellikle son beş yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içerisinde ülkemizi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracak" dedi.
- 21.01.2021 12:09 Bakan Varank: Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan İHA'ları göreceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye'yi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracağını belirterek, "İnanıyorum ki Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan 'Bayraktar'ların ve 'Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.
- 21.01.2021 09:45 Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin direktör yardımcısı Denis Logunov, ilk aşı yapılan çalışanlarının virüse karşı bağışıklıklarının 9 aydır sürdüğünü söyledi. Açıklama aşıların ortalama koruma süresinin 6 ay olduğunu belirten bilim insanlarını da şaşırttı.
- 21.01.2021 06:42 21 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 20.01.2021 14:01 Pamukkale Belediyesporlu Fadi'ye olimpiyat daveti
- Pamukkale Belediyesporlu Fadi'ye olimpiyat daveti Fadi, Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda mücadele verecek Fadi;
- 20.01.2021 06:42 20 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
20 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 19.01.2021 13:55 NVIDIA GeForce NOW, Turkcell'in yeni oyun platformu Gameplus iş birliği ile Türkiye sunucularında
Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW, Gameplus iş birliği ile Türkiye sunucuları üzerinden hizmet verecek.
- 19.01.2021 11:19 Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği
Siemens Gamesa ve Siemens Energy, rüzgar gücüyle hidrojen üretmeye yönelik iş birliğiyle 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor.
- 19.01.2021 06:42 19 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Ocak 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?