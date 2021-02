Son Dakika Game Haberleri

League of Legends ve Valorant'ın yapımcısı olan Riot Games, eski bir çalışanı tarafından açılan haksız fesih ve cinsiyet ayrımcılığı iddiasıyla suçlanan Riot Games CEO'su Nicolo Laurent hakkında iç soruşturma başlattı.

Ocak 2021 itibarıyla başlayan espor karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçları arasında bulunan LOL, CSGO ve FIFA karşılaşmaları 3 Şubat'ta devam ediyor. League of Legends Pro League, Prime League karşılaşmaları haberimizde.

"Her yerde herkese uygun ekranlar" vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle küresel TV liderliğinin 15. yılına giren Samsung, Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle TV'leri ile televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak.

Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

Rainbow Six Siege davranış kurallarını yayıncılar için geliştirdi

Yeni yamasıyla gündeme gelen Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de davranış kuralları değiştirilerek yayıncıların haklarını korumak adına sistem geliştirildi. Rainbow Six Siege yeni güncellemesinde yer alan davranış kuralları nelerdir? Rainbow Six Siege güncellemesi neleri içeriyor?