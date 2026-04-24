XPG, Türkiye’de dağıtım ağını genişletiyor

Tayvan Mükemmellik Ödülü, Red Dot Tasarım Ödülü, CES İnovasyon Ödülü gibi uluslararası başarılara

sahip olan XPG, kasa, güç kaynağı, soğutma çözümleri, monitör, oyuncu ve ofis koltuklarını bu iş birliği

aracılığıyla kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Performans ve tasarımı dengeli sunma yaklaşımıyla

öne çıkan markanın, gelişmiş teknolojileriyle oyun ekosistemine katkı sağlaması hedefleniyor.

Markanın gelişmiş güç yönetimi teknolojileriyle dikkat çeken PSU serilerinin, sistem kararlılığı ve

kullanıcı güvenliği açısından önemli avantajlar sunması bekleniyor.

"İNOVATİF ÜRÜNLERLE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ"

XPG Türkiye Ülke Müdürü İbrahim Yıldırım, “XPG olarak Türkiye pazarında kullanıcı deneyimini ön

planda tutan inovatif ürünlerimizle büyümeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği, güç yönetim

teknolojileri ve geniş ürün portföyümüzle donanım yükseltme pazarında birim bazlı payımızı

artırmamız konusunda stratejik bir adım olacak.” dedi. Yıldırım, anlaşmanın Türkiye’deki oyun ve

yüksek performanslı teknoloji pazarında markanın görünürlüğünü artıracağını ve ürünlerin doğru

kitleye ulaştırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ İLE KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIM

PSU ve kasa ürünlerinde gelişmiş teknolojilerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflediklerini

aktaran ülke müdürü Yıldırım, soğutma çözümleri, monitör, klavye ve fare ürün gruplarında

performans ve hassasiyet odaklı çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Oyuncu ve ofis

koltuklarında ise uzun süreli kullanımda konfor ve destek sağlayarak kullanıcı memnuniyetini artırmayı

amaçladıklarını sözlerine ekledi.

XPG İŞ BİRLİĞİYLE ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLİYOR

Oksid Bilişim Marka Müdürü Sercan Şentürk, “Oyun ve yüksek performans odaklı ürünleriyle öne

çıkan XPG ile gerçekleştirilen iş birliği, lider teknoloji sağlayıcısı olma hedefimiz açısından önemli bir

adım.” dedi. Şentürk, bu iş birliğiyle ürün portföyünü genişlettiklerini ve kullanıcılara daha fazla

seçenek sunarak müşteri tabanını büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

FARKLI KULLANIM SENARYOLARINA ÇÖZÜMLER SUNUYOR

XPG‘nin PC bileşenleri ve oyun ekipmanlarından oluşan ürün ekosistemi, teknoloji ve oyun

meraklılarına sistemlerini tek çatı altında tamamlama imkânı sunuyor. Marka, farklı kullanıcı

ihtiyaçlarına hitap eden ürünleriyle hem performans odaklı sistem kurmak isteyenlere hem de günlük

kullanımda verimlilik arayanlara yönelik çözümler geliştiriyor.