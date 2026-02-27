KKTC'de Oyun Geliştirme Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de Oyun Geliştirme Yarışması

KKTC\'de Oyun Geliştirme Yarışması
27.02.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de üniversite öğrencileri, 48 saat sürecek oyun geliştirme yarışmasında ödüller kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencileri, ODTÜ KALTEV Game Jam (GEYM CEM) yarışması kapsamında 48 saat boyunca aralıksız oyun geliştirecek.

ODTÜ KKTC Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde düzenlenen yarışmada, en iyi oyunu geliştiren takımlar özel ödüllerle buluşturulacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oyun sektöründe pazarın giderek büyüdüğünü belirterek pazar büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını söyledi.

Oyun sektöründe 2024'ten 2025'e yüzde 25'lik büyüme olduğunu belirten Başçeri, bunun daha da artacağından emin olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Başçeri, "KKTC'de 100 bini aşkın öğrenci sayısı, üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerimiz de var. Bu KKTC'deki oyun sektörü için ciddi bir ekonomik potansiyel yaratıyor. Bizim üstümüze düşen bu potansiyelin Türkiye'deki az evvel bahsettiğim hızlı bir şekilde gelişen sektörle güçlerini birleştirmesi bunun için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz, Türkiye olarak." dedi.

KKTC'de bu alanda ciddi bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Başçeri, oyun yazılımı firmalarına hibe programları kapsamında destek sağlamaya çalıştıklarını, KKTC'deki geliştiricilerin Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılımını teşvik ettiklerini belirtti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirterek "Türkiye bu konuda bize çağ atlatacak. Daha doğrusu çağı yakalayacağız. Ben bilişim konusunda çalışma yapan bütün sivil toplum örgütlerine, üniversitelerimize ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Otluk Altev Genel Müdürü Fatih Al ise etkinliğin KKTC'de hedeflenen oyun ekosisteminin kurulması açısından önemli olduğunu belirterek katılımcıların 48 saat boyunca oyun geliştireceğini söyledi.

KKTC'de oyun ekosisteminde Doğu Akdeniz'de bir üs haline gelmeyi amaçladıklarını ifade eden Al, her yıl farklı projelerle sektörde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yarışmacılardan Mehmet Efe Kılınç, tema açıklandıktan sonra güçlü bir hikaye oluşturacaklarını ve kendilerine güvendiklerini belirtti.

Nasuh Alpay Özer, ekibiyle heyecanlı olduklarını ve etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçen yılki yarışmaya da katıldığını belirten Efe Özgür, bu yıl daha iddialı olduklarını söyledi.

Sude Naz Akkaya ise etkinliğe bireysel katılmayı planladığını ancak bir takımla yer alma sürecinde olduğunu kaydetti.

Yarışmada, en iyi oyun tasarımları ödüllendirilecek ve dereceye giren takımlara 50 bin liraya kadar destek verilecek.

Yarışma, 1 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Kıbrıs, Kültür, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Oyun Geliştirme Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak
Cenevre falan hikaye Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:59
Afganistan’a savaş ilan eden Pakistan’dan kritik hamle Tüm ülkede yasaklandı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:26:15. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'de Oyun Geliştirme Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.