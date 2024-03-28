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125 bin ton yardım malzemesi taşıyan 8. gemi Gazze yolunda

ANKARA - 125 bin ton yardım malzemesi taşıyan 8. İyilik Gemisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından temel insani malzemelere ihtiyaç duyan Gazze'liler için Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, suskun dünyanın vicdanı olmaya; aylardır abluka altında tutulan, temel yaşam malzemelerine erişimleri engellenen mazlum ve mağdur Gazze halkının umudu olmaya devam ediyor. AFAD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve 125 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi bugün Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugüne kadar 13 kargo uçağı ve 7 gemi insani yardım malzemesini ihtiyaç sahibi Gazze'lilere ulaştırdığı kaydedildi.